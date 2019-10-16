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試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

高雄警攻堅查緝槍枝 對峙半小時後男子丟步槍滅證

2019-10-16 22:08聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄前鎮警分局今天跨轄在新興區新田路、林森路附近某大樓內準備攻堅逮捕1名高姓男子時，高發現警方行蹤後、企圖滅證，將1把疑似突擊步槍丟下1樓外，槍枝一落地，嚇壞路人，警方火速攻堅進入，將高壓制，並將這把突擊步槍送往比對。

據了解，前鎮警分局今晚8點40分時，與市警局保安大隊聯合緝捕，高男與警對峙半小時之久，警方見時機成熟攻堅時，高男疑似企圖滅證，將1把突擊步槍，從4樓陽台丟下到1樓外，不過警方強勢破門進入，將高男控制後帶回偵辦中。

至於目前現場狀況，由轄區警方新興分局管制疏導中，至於這把長槍，高男母親稱僅是玩具槍，並非真槍，高男也否認曾持槍犯案。但是否真槍，仍有待警方鑑識中心比對。

高雄前鎮警分局今天跨轄在新興區新田路、林森路附近某大樓內逮捕1名高姓男子時，警方...
高雄前鎮警分局今天跨轄在新興區新田路、林森路附近某大樓內逮捕1名高姓男子時，警方持搜索票，正準備攻堅進入大樓，不過高企圖滅證，將1把疑似玩具槍的突擊步槍丟下1樓，突然一把槍枝落地，嚇壞路人。 圖／讀者提供
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槍枝
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