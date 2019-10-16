姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識、出門買便當的婦人腹部，造成腸子外露，行凶後逃逸，婦人經送醫急救才脫險，檢方依殺人未遂將林女起訴，台南地院合議庭下午審理，林女表示，精神不穩定才傷人，否認有殺人犯意。婦人胞妹證稱，姊姊好好的人無故被傷到手殘、駝背，迄今晚間想到此事仍歷歷在目都睡不好，「這社會病了」。

婦人胞妹說，姊姊每年自美返國探視母親，沒想到會遇到此事，雖然自認倒楣，但提告追究對方刑責，無非是讓對方不要再去傷害別人了。她質疑對方如何取得其個資，竟還寫信到其住處，請求姊姊原諒，「這叫很沒安全感！」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林女表示，在看守所內為傷者祈禱，希望傷勢早日康復，她對傷害對方深表悔意，同時，寄信給傷者妹妹問候傷者，對傷者說對不起，請求原諒。經傷者胞妹當庭質疑作法，審判長當庭訓斥林女將心比心，制止與傷者聯絡之舉。

合議庭雖已委請嘉南療養院司法鑑定，林女辯護人認為，鑑定時，並未參酌林女先前就診病歷及毒品勒戒等相關紀錄，案發時檢驗林女並無毒品反應 ，林女也三度向警局自首自己吸毒，經檢驗也沒毒品反應，事實上，林女未吸毒，是受精神狀態所影響。

辯護人要求醫院參考上述病歷及毒品兩資料，補充鑑定當事人精神狀態，合議庭立即評議後，決定再請嘉南療養院補充鑑定。

檢警調查，林女有毒品前科，因男友入監服刑分手，感情受創，長期失眠，仰賴安眠藥入睡，精神狀態不佳。2月22日晚間她將機車停在距案發地1.5公里外巷弄，長15公分水果刀放在白色手提袋內，戴口罩步行至南區大林國宅附近。