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姊姊遭女子持刀刺傷腸子外露 妹妹感嘆：這社會病了

2019-10-16 17:48聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識、出門買便當的婦人腹部，造成腸子外露，行凶後逃逸，婦人經送醫急救才脫險，檢方依殺人未遂將林女起訴，台南地院合議庭下午審理，林女表示，精神不穩定才傷人，否認有殺人犯意。婦人胞妹證稱，姊姊好好的人無故被傷到手殘、駝背，迄今晚間想到此事仍歷歷在目都睡不好，「這社會病了」。

婦人胞妹說，姊姊每年自美返國探視母親，沒想到會遇到此事，雖然自認倒楣，但提告追究對方刑責，無非是讓對方不要再去傷害別人了。她質疑對方如何取得其個資，竟還寫信到其住處，請求姊姊原諒，「這叫很沒安全感！」。

林女表示，在看守所內為傷者祈禱，希望傷勢早日康復，她對傷害對方深表悔意，同時，寄信給傷者妹妹問候傷者，對傷者說對不起，請求原諒。經傷者胞妹當庭質疑作法，審判長當庭訓斥林女將心比心，制止與傷者聯絡之舉。

合議庭雖已委請嘉南療養院司法鑑定，林女辯護人認為，鑑定時，並未參酌林女先前就診病歷及毒品勒戒等相關紀錄，案發時檢驗林女並無毒品反應 ，林女也三度向警局自首自己吸毒，經檢驗也沒毒品反應，事實上，林女未吸毒，是受精神狀態所影響。

辯護人要求醫院參考上述病歷及毒品兩資料，補充鑑定當事人精神狀態，合議庭立即評議後，決定再請嘉南療養院補充鑑定。

檢警調查，林女有毒品前科，因男友入監服刑分手，感情受創，長期失眠，仰賴安眠藥入睡，精神狀態不佳。2月22日晚間她將機車停在距案發地1.5公里外巷弄，長15公分水果刀放在白色手提袋內，戴口罩步行至南區大林國宅附近。

她供稱，她與68歲婦人擦撞後，手提袋內防身用刀子掉落，撿起後與對方拉扯，才劃傷對方。婦人說，看到凶嫌持刀在面前揮舞，內心很害怕，舉起雙手保護自己而受傷。何姓男子剛停好車，發現人行道有兩名女子拉扯，聽到被害人大聲呼救，上前大聲斥喝，行凶女子才跑走。他發現婦人全身是血，腸子外露，趕緊打電話報警。林女逃離現場後，繞了3、4公里才返回騎車。

婦人胞妹證稱，姊姊好好的人無故被傷到手殘、駝背，迄今晚間想到此事仍歷歷在目都睡不...
婦人胞妹證稱，姊姊好好的人無故被傷到手殘、駝背，迄今晚間想到此事仍歷歷在目都睡不好，「這社會病了」。圖／本報資料照片
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南檢依殺人未遂罪將林女起訴，台南地院合議庭下午審理，林女表示，精神不穩定才傷人，...
南檢依殺人未遂罪將林女起訴，台南地院合議庭下午審理，林女表示，精神不穩定才傷人，否認有殺人犯意。圖／本報資料照片
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毒品吸毒殺人
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