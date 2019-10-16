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南投穀倉查獲製K毒 3男沒冷氣一周待4天

2019-10-16 13:17聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄檢警在南投破獲製毒工廠！檢警獲報指出，不法集團疑藏身南投的一間穀倉製毒，經蒐證、跟監多時，7天前一舉攻堅查獲陳姓、徐姓及張姓男子共3人，扣到K他命成品及半成品19公斤，及原料83公斤，警另至陳在高雄住處發現K毒，懷疑已流至市面，高雄地檢署訊後聲押3人獲准，將深入追查原料及銷貨管道等。

據了解，陳姓、徐姓、張姓男子都僅20多歲，刑事局電偵大隊起初接到檢舉，鎖定陳姓男子涉賣毒，且他駕駛進口駕車出入南投一處農地中間承租的穀倉，每周幾乎有4天待在內，懷疑就是製毒據點。

不過，穀倉並沒有安裝冷氣，陳等人能長時間待在裡面製毒，加上近期白天氣溫仍相當高，令檢警感到訝異。

專案小組蒐證數月後，本月初該穀倉卻只有亮燈、無人出入，一度憂心集團是否已轉移地點，但9日凌晨再度發現有人進出，檢方當天立即指揮電偵大隊、高雄港警總隊攻堅，查獲陳、徐及張都在屋內，扣到K他命成品18公斤、半成品1公斤、先驅原料83.23公斤，以及不少製毒器具；同時檢警也到陳在高雄住處，發現K他命127公克。

專案小組研判，徐姓男子為製毒師傅，陳、張協助準備器材、下游銷售毒品，不過3人都沒承認，依共犯製造第3級毒品罪嫌移送雄檢，訊後依涉嫌重大、勾串共犯及有逃亡之虞，聲押禁見獲准。辦案人員更依陳的行徑懷疑恐有毒品流出，將深入追查製毒設備與原料來源、銷貨管道等。

檢警查扣穀倉大批製毒器具。記者林伯驊／翻攝
檢警查扣穀倉大批製毒器具。記者林伯驊／翻攝
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高雄檢警在南投破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻攝
高雄檢警在南投破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻攝
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檢警扣到K他命成品18公斤、半成品1公斤、先驅原料83.23公斤。記者林伯驊／翻...
檢警扣到K他命成品18公斤、半成品1公斤、先驅原料83.23公斤。記者林伯驊／翻攝
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毒品
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