南投穀倉查獲製K毒 3男沒冷氣一周待4天

2019-10-16 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄檢警在南投破獲製毒工廠！檢警獲報指出，不法集團疑藏身南投的一間穀倉製毒，經蒐證、跟監多時，7天前一舉攻堅查獲陳姓、徐姓及張姓男子共3人，扣到K他命成品及半成品19公斤，及原料83公斤，警另至陳在高雄住處發現K毒，懷疑已流至市面，高雄地檢署訊後聲押3人獲准，將深入追查原料及銷貨管道等。

據了解，陳姓、徐姓、張姓男子都僅20多歲，刑事局電偵大隊起初接到檢舉，鎖定陳姓男子涉賣毒，且他駕駛進口駕車出入南投一處農地中間承租的穀倉，每周幾乎有4天待在內，懷疑就是製毒據點。

不過，穀倉並沒有安裝冷氣，陳等人能長時間待在裡面製毒，加上近期白天氣溫仍相當高，令檢警感到訝異。

專案小組蒐證數月後，本月初該穀倉卻只有亮燈、無人出入，一度憂心集團是否已轉移地點，但9日凌晨再度發現有人進出，檢方當天立即指揮電偵大隊、高雄港警總隊攻堅，查獲陳、徐及張都在屋內，扣到K他命成品18公斤、半成品1公斤、先驅原料83.23公斤，以及不少製毒器具；同時檢警也到陳在高雄住處，發現K他命127公克。