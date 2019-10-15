又查獲私菸！高雄外海3貨漁船接駁 押回港區清出6467箱

2019-10-15 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園檢警監控走私菸品集團，10月4日在高雄西南方70浬外海處查獲1艘貨船、2艘漁船正在接駁，清查發現一共高達6467箱外國品牌的香菸，而3名船長均為台灣人，檢警懷疑受背後主嫌指使，利用公海領域作業，打算偷渡輸入販售，訊後依菸酒管理法將夏姓、蔡姓及王姓船長3人列被告送辦。

桃園地檢署指出，檢察官楊挺宏接獲情資，也不法跨境走私集團利用貨船出貨、漁船中轉方式，準備將大量未稅菸品私運入台，經指揮龜山分局、海巡等單位，過濾、清查相關資訊鎖定涉案船隻，而涉案人等戶籍地在高雄，經移轉雄檢檢察官童志曜接續偵辦。

經向高雄地院聲請搜索票，當天上午警方、海巡在高雄西南方約70浬處登檢1艘蒙古籍貨船，以及兩旁正在接運的蒙古籍漁船、台灣籍漁船，且3名船長分別為夏姓、王姓及蔡姓的本國人，警方並將人、船全數押回高雄港。

經清查，蒙古貨船、蒙古漁船，及台灣漁船上，分別各有5230箱、837箱及400箱，一共6467箱菸品，目前已由高雄市政府財政局查扣，3名船長也被列為菸酒管理法被告偵辦中。

而全案最初由龜山警分局掌握，警方因先前監控的漁船走私集團，發現近日約好在公海接駁，事前還會特別挑選家世清白、沒有前科的船長負責運送，藉此躲避警方追查，因當時尚未確定管轄權，故報請桃檢指揮。