影／花美男照片騙陸女 警掃20人詐團機房

2019-10-15 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／即時報導



30歲江姓男子涉嫌在嘉義縣朴子市租鐵皮屋經營愛情詐騙機房，招募19名男子假冒「帥哥、美女」，透過大陸通訊軟體qq和微信亂槍打鳥交友，再以投資名義詐財，被害人包括華僑和大陸民眾，絕大部分是女性；刑事局日前調動維安特勤隊破門清剿機房，逮捕20人依詐欺罪嫌移送，全數交保。

警方說，嫌犯張貼的騙人照片，包括來路不明的花美男和肌肉男照，部分嫌犯已承認犯行，但因被害人清查不易，人數和金額還待清查。

刑事局偵一大隊是接獲檢舉，得知嘉義地區有詐團機房專騙境外陸籍人士，會同嘉義縣刑大蒐證後，在本月9日攻堅查緝，並申請維安特勤隊支援。

警方破門逮捕19名詐團成員，查扣24台電腦、59支手機和教戰手冊，隨後在嘉義市逮捕幕後金主及負責人江姓男子。

警方說，詐團佯裝花美男、美女，盜用長相帥氣男子、美女相片，在qq和微信上散布，隨機搭訕異性聊天後互加好友，噓寒問暖，讓被害人墜入戀愛迷惘，再以投資彩票、股票、基金和博弈等理由騙被害人加入偽造的投資平台網站會員，騙取被害人金錢。