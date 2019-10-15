斷橋倖存外籍漁工居留證沒了 移民署今專案補發

2019-10-15 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣南方澳跨港大橋鋼索斷裂造成6名外籍漁工罹難，部分倖存的漁工所有財務及居留證隨著船隻被壓毀沉入大海，移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證交給漁工，同時轉交募集各界的愛心物資，讓外籍漁工們感動又感謝。

唐敏耀表示，斷橋橋面壓毀港內3艘漁船造成漁工傷亡，也造成靠這3艘漁船打漁維生的船家及外籍漁工們頓時失去工作，其中外籍移(漁)工更因所有的家當及居留證件隨船沉入海港，目前只能暫時安身於船東及仲介業者安排的住處棲身。

內政部移民署北區事務大隊為讓這些移(漁)工在等待轉換雇主期間能獲得基本的生活維持，除了請宜蘭縣服務站協調船東及仲介妥善照顧外，更與移民署宜蘭收容所及宜蘭縣專勤隊、北區國稅局羅東稽徵所、宜蘭食品工業股份有限公司、宜蘭縣愛加倍關懷協會等公私部門發起「蘭陽新住民守護移工關懷會」活動，募集生活所需物資，幫助漁工早日平復驚魂未定心情。

移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證補發給他們，同時與各公私部門代表及來自菲律賓、印尼籍、越南及中國大陸的新住民姊妹，將愛心物資轉交給漁工代表。