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斷橋倖存外籍漁工居留證沒了 移民署今專案補發

2019-10-15 15:29聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋鋼索斷裂造成6名外籍漁工罹難，部分倖存的漁工所有財務及居留證隨著船隻被壓毀沉入大海，移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證交給漁工，同時轉交募集各界的愛心物資，讓外籍漁工們感動又感謝。

唐敏耀表示，斷橋橋面壓毀港內3艘漁船造成漁工傷亡，也造成靠這3艘漁船打漁維生的船家及外籍漁工們頓時失去工作，其中外籍移(漁)工更因所有的家當及居留證件隨船沉入海港，目前只能暫時安身於船東及仲介業者安排的住處棲身。

內政部移民署北區事務大隊為讓這些移(漁)工在等待轉換雇主期間能獲得基本的生活維持，除了請宜蘭縣服務站協調船東及仲介妥善照顧外，更與移民署宜蘭收容所及宜蘭縣專勤隊、北區國稅局羅東稽徵所、宜蘭食品工業股份有限公司、宜蘭縣愛加倍關懷協會等公私部門發起「蘭陽新住民守護移工關懷會」活動，募集生活所需物資，幫助漁工早日平復驚魂未定心情。

移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證補發給他們，同時與各公私部門代表及來自菲律賓、印尼籍、越南及中國大陸的新住民姊妹，將愛心物資轉交給漁工代表。

左手因斷橋導致骨折受傷的印尼籍移工「加迪」透過翻譯表示，「斷橋事件雖然讓所有家當都沒了，但感受到政府的友善及同鄉姊妹們的熱情與溫暖，讓他有說不出的感動!」另一名菲律賓籍移工ROYO JHON VICENTE也透過翻譯表示，「新臺勝船主事件發生後對我們相當照顧，今天拿到這些慈善物資及補發的居留證，讓我很感謝!」來自菲律賓的新住民姊妹夏汀娜說，感謝移民署整合慈善資源，讓她也有機會奉獻一己之力。

左手因斷橋骨折受傷的印尼移工「加迪」的所有家當都沒了，但他透過翻譯表示，感受到台...
左手因斷橋骨折受傷的印尼移工「加迪」的所有家當都沒了，但他透過翻譯表示，感受到台灣政府的友善及同鄉姊妹們的溫暖，內心有說不出的感動。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
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移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證交給漁工，同時轉交募集各界的...
移民署北區事務大隊大隊長唐敏耀今天把專案補發的居留證交給漁工，同時轉交募集各界的愛心物資，讓外籍漁工們感動又感謝。圖／移民署宜蘭縣服務站提供
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移民署斷橋移工
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