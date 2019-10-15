國道持刀行搶小黃司機 男子判刑7年2月

2019-10-15 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



桃園一名林姓男子積欠3萬多元債務無力償還，今年7月搭計程車北上途中，竟持菜刀洗劫司機，得手4700元。由於他在行搶過程中曾揮刀攻擊，被新北地院認定惡性重大，最後因涉犯攜帶凶器強盜罪被判刑7年2月。全案可上訴。

判決指出，林男（20多歲）7月15日在桃園市大溪的介壽、新興路口攔車，聲稱要到新北市淡水。計程車沿國道3號北上，行經樹林交流道附近時，林突然問司機「如果遭遇搶劫會怎麼辦」，司機回答「勿做糊塗事」，林還是亮出預藏的菜刀大喊「搶劫」。

坐在後座的林男原先用刀抵住司機頸部，不久即改為揮刀作勢攻擊，後來菜刀不慎掉落在前方乘客座位，他仍徒手攻擊逼司機就範；林男得手4700元後，因司機不願繼續載他，拔走行車記錄器後就下車逃跑。

國道警察第一時間發現林男時，因為他躺在路肩，以為他是一般民眾，將他載到土城交流道附近捷運站就離開，直到接獲報案才警覺他可能是犯嫌，回頭將人逮捕歸案，並扣得贓款3000元。

審理時，林男坦承不諱，供稱因為需要償還債務才會持刀行搶，希望法院能審酌他是一時失慮予以減刑，但法院並未採信。