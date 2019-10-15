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涉印尼學生來台當黑工 建國科大：配合司法調查

2019-10-15 14:55中央社 彰化15日電

印尼警方破獲人口走私案，指人蛇集團招攬年輕人來台念書，卻淪為廉價勞工；被指涉案的彰化建國科大回應指出，學校已成立專案小組調查教職員有無涉案，學校也會全力配合司法。

印尼警察總部刑事警察局（Bareskrim Polri）9日召開記者會，宣布破獲一起新型人口走私案，人蛇集團用獎學金名義騙印尼年輕人到台灣唸書，抵台後卻淪為廉價或無酬勞工，目前發現約40名年輕人受害，而這些年輕人來台後在彰化建國科技大學就讀。

彰化建國科大主任秘書劉柄麟接受中央社記者訪問時說，這些學生在去年10月分3批入台，學校安排在資訊管理系就讀，為了體恤學生初入學時有語言、文化等障礙，在第一學年沒有收取學費，第二學年品學兼優學生才可以申領獎學金，這批印尼學生入學時沒有被要求繳交學費，只收取住宿費、健保費等費用。

劉柄麟指出，40名學生中有26名學生因為有適應問題，已離開台灣回到印尼，目前尚有14位在學中，針對這些印尼學生，學校訂有「安心就學方案」，讓他們能夠在台安心就學。

劉柄麟說，學校也已經組成專案調查小組，調查是否有承辦教職員涉嫌違法，另外，檢調單位已在今年6月底展開司法調查，學校會全力配合檢調，希望很快還原事情真相，如果有教職員違法，也絕不護短。

印尼警察走私
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