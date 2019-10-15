聚眾暗夜尋仇槍傷3人 多人辯稱不知有人帶槍不起訴

2019-10-15 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



新北市瑞芳區余姓男子不滿被打，找來8名男子和2名少年去找對方理論時，陳姓男子涉嫌開槍射傷3人。基隆地檢署偵結，將余男及陳男依殺人未遂、違反槍砲彈藥管制條例罪嫌起訴；另7名男子不知陳帶槍，也無法預見陳會開槍，處分不起訴；兩名少年由少年法庭審理。

檢方起訴指出，余姓男子今年6月9日晚間在新北市瑞芳區一家卡拉OK店，與塗姓男子發生糾紛並遭毆打。余告知高姓友人後，高邀來陳姓等7名男子和2名少年為余出氣。

眾人隔天凌晨分乘兩車到塗的住處，余男和陳男進屋後，余動手砸東西；後來余喊「要給他死」，陳持槍朝塗男及屋內連姓、曹姓男子射擊。塗男腹部中彈造成小腸及腸系膜穿孔、第3腰椎及胸骨骨折，連男右膝中彈合併右股骨粉碎性骨折，曹男也受槍傷，左側脛骨幹粉碎生骨折。

陳男開槍傷人後，眾人一哄而散逃離現場。新北瑞芳警分局查出嫌犯身分通知到案說明，偵詢後將全案送辦。

檢方偵訊時，陳男承認開槍，但當天大家並沒有講好要打對方。他開過槍後，大家就一起離開。余男稱因為先被攻擊，所以和陳有動手打對方，後來陳開槍，大家就跑了。高男辯稱到塗家後，余和陳先進屋，接著看到陳開槍。俞男、徐男、吳男等人則辯稱，只聽到槍聲，後來才知是陳開槍。