史上最大貨櫃走私1.5噸毒品 涉案警員自白為1千萬

2019-10-14 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



橋頭地檢署年初指揮偵破貨櫃走私1.5公噸毒品案，更驚爆警察涉案，檢警查出，任職保三安檢中隊的吳姓警員，涉獻計可假冒績優公司名義進口貨櫃，以躲避查驗，酬勞高達1000萬元，甚至專案小組開櫃發現毒品後，他還走漏消息導致無人出面領櫃。橋檢今將全案偵結，將吳依違背職務收受賄賂等罪起訴。

檢方另依涉運輸第二、三級毒品等罪，起訴林姓、陳姓、吳姓男子，林因與吳姓警員接觸、允諾事成後付千萬報酬，起訴對公務員違背職務行賄罪；沈姓報關業者起訴公文書登載不實等罪嫌。

據了解，檢警今年1月28日在高雄港開櫃發現夾藏毒品，循線找到沈姓報關業者（48歲），沈供出「有你們自己人！」，發現辦理內勤安檢業務的吳姓警員（48歲）有重嫌，隨即要求吳暫住隊部接受調查，不能接觸外界訊息，吳也寫下自白，承認二度試圖運毒，隔1月他自請離職獲准。

檢方查出，林姓男子（45歲）及陳姓、吳姓男子為走私毒品，林找上吳姓警員協助，謊稱要走私 1公噸的毒品先驅原料，事成願付1000萬酬勞，吳便提議可假冒績優公司名義來進口貨櫃，能避免遭海關或保三查驗。

林嫌等人去年12月先假冒東X公司，疑將毒品夾藏貨櫃走私，吳擔心東窗事發，還事先偽造不實檢舉筆錄，一旦案發就能自保；不過該次出現聯繫錯誤，導致貨櫃從越南運抵台灣又被退回。

今年1月間，林嫌等人又用相同手法，假冒新X公司的名義進口2個貨櫃，報關要進口「木材合板」，但專案小組早已掌握情資，1月28日前往高雄港碼頭開櫃檢查，在其中1個發現安非他命500包（各毛重1公斤，純度約98%）及K他命1000包（各毛重約1公斤，純度約98%） 。

吳姓警員因負責辦理安檢業務，得知貨櫃將被開櫃查驗，趕緊透露給沈姓報關業者，林嫌等人接獲風聲趕緊逃逸，沒依原計畫提領貨櫃。檢警找到沈後，展開調查吳姓警員，才進而於今年3月查獲林姓、吳姓及陳姓男子，林聲押禁見獲准。