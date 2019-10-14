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吸毒幻想遭追殺 兄弟倆發狂跳樓

2019-10-14 00:03聯合報 記者林昭彰／新北報導

毒咖啡包。圖／聯合報系資料照片
毒咖啡包。圖／聯合報系資料照片
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新北市黃姓兄弟前天深夜在服務並居住的工廠內大喊救命，還發出慌張狂奔的聲音；員警獲報到場，以手電筒巡查，兩人突然從二樓往下跳；兩人神情恍惚，承認喝了毒咖啡後誤以為仇家上門才跳窗脫逃。

警方調查，廿歲與十八歲的黃姓兄弟的父親早逝，由越南籍母親撫養長大，由於家裡經濟條件不好，二個月前到新北市五股區這處冷凍倉儲工廠工作，老闆好心的讓他們住在廠房內以節省開銷，沒想到涉嫌吸毒。警方已對兩人採尿送驗。

吸毒越南咖啡
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