士林夜市撈魚攤店員亮刀 市場處：再犯收回攤位

2019-10-13 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



士林夜市9月傳出水果攤賣高價水果坑韓國客後，本月又傳出澳洲遊客帶妻小到士林夜市的新市場撈魚，疑因遊客認為攤商的價格或兌獎機制不合理而起口角，遊客氣到比中指謾罵，而攤商店員竟亮刀回應，最後店員遭警方依社會秩序維護法移送；市場處表示，已聽說有此案件，今晚將派員向攤商開出影響市場公共安全、秩序的警告單，下次再犯就終止契約收回攤位。

警方調查，該澳洲遊客5日晚上帶妻小到士林新市場玩撈魚遊戲，以為花了200元，成功撈起幾隻小魚，就可兌換娃娃給孩子，未料結束時因撈魚結果未達標無法換獎品，加上孩子在撈魚過程中，撈具網不斷破掉等因素，讓該遊客不滿而與攤商起爭執，遊客比了中指，店員也用中指回敬然後亮刀，最後由其他人報警，警方到現場後才找2名當事人回派出所做筆錄。

警方表示，亮刀的店員供稱因為與遊客有語言隔閡，對方身材又高大，當時被比中指謾罵時覺得很緊張，因為害怕才亮刀；事後已扣留店員的刀械移送法辦。