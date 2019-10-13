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士林夜市撈魚攤店員亮刀 市場處：再犯收回攤位

2019-10-13 15:14聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

士林夜市9月傳出水果攤賣高價水果坑韓國客後，本月又傳出澳洲遊客帶妻小到士林夜市的新市場撈魚，疑因遊客認為攤商的價格或兌獎機制不合理而起口角，遊客氣到比中指謾罵，而攤商店員竟亮刀回應，最後店員遭警方依社會秩序維護法移送；市場處表示，已聽說有此案件，今晚將派員向攤商開出影響市場公共安全、秩序的警告單，下次再犯就終止契約收回攤位。

警方調查，該澳洲遊客5日晚上帶妻小到士林新市場玩撈魚遊戲，以為花了200元，成功撈起幾隻小魚，就可兌換娃娃給孩子，未料結束時因撈魚結果未達標無法換獎品，加上孩子在撈魚過程中，撈具網不斷破掉等因素，讓該遊客不滿而與攤商起爭執，遊客比了中指，店員也用中指回敬然後亮刀，最後由其他人報警，警方到現場後才找2名當事人回派出所做筆錄。

警方表示，亮刀的店員供稱因為與遊客有語言隔閡，對方身材又高大，當時被比中指謾罵時覺得很緊張，因為害怕才亮刀；事後已扣留店員的刀械移送法辦。

對此，市場處公有零售市場科長何相慶表示，依照市場與攤商的契約，攤商不得有影響公共安全與公共秩序的行為，該撈魚攤已違反契約內容，今晚將派員正式向攤商開出警告單，若下次再有影響安全、秩序的情況，將終止契約收回攤位。

士林夜市旁新市場本月傳出澳洲遊客帶妻小到士林夜市的新市場撈魚，疑因遊客認為攤商的...
士林夜市旁新市場本月傳出澳洲遊客帶妻小到士林夜市的新市場撈魚，疑因遊客認為攤商的價格或兌獎機制不合理而起口角、互比中指的情況，最後店員還亮刀。記者蔡翼謙／翻攝
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