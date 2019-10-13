通緝犯夜會女網友遇盤查 飆車載走警察撞電桿

2019-10-13 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市警方今天凌晨在五股區德音國小旁巷口，要求1對坐在BMW雙門跑車內的中年男女下車受檢，當44歲林姓男子發現自己的毒品通緝身分曝光，便趁隙衝進車內啟動引擎，員警跟著追上車卻被強行載走，沿途拉扯近2公里才失控衝撞路旁電桿停下，被警員和路人聯手壓制逮捕。

蘆洲警分局德音派出所警員陳柏翰、黃一傑，凌晨1時50分巡邏發現1輛白色跑車停在五股區成泰路一段155巷口，便請駕駛座上42歲林姓女子、右前座44歲林姓男子下車受檢。

2人原本都很配合，但林男顯得很緊張，果然被查出是宜蘭地檢署發布的毒品通緝犯，這時他開始推託說要上車拿證件，硬掙脫衝進右前門再爬到駕駛座發動引擎，警員陳柏翰馬上也鑽進右前座，隨後被強行載走。

員警在車輛高速行進間拉扯喝令停車遭拒，沿途飆車約2公里到泰山區明志路一段，失控擦撞路旁機車並撞上電桿才被迫停下。這時林男還企圖搶奪路人機車逃逸，後來被警員陳柏翰與4名路人聯手壓制逮捕，支援警力陸續趕抵。