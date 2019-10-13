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通緝犯夜會女網友遇盤查 飆車載走警察撞電桿

2019-10-13 12:29聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方今天凌晨在五股區德音國小旁巷口，要求1對坐在BMW雙門跑車內的中年男女下車受檢，當44歲林姓男子發現自己的毒品通緝身分曝光，便趁隙衝進車內啟動引擎，員警跟著追上車卻被強行載走，沿途拉扯近2公里才失控衝撞路旁電桿停下，被警員和路人聯手壓制逮捕。

蘆洲警分局德音派出所警員陳柏翰、黃一傑，凌晨1時50分巡邏發現1輛白色跑車停在五股區成泰路一段155巷口，便請駕駛座上42歲林姓女子、右前座44歲林姓男子下車受檢。

2人原本都很配合，但林男顯得很緊張，果然被查出是宜蘭地檢署發布的毒品通緝犯，這時他開始推託說要上車拿證件，硬掙脫衝進右前門再爬到駕駛座發動引擎，警員陳柏翰馬上也鑽進右前座，隨後被強行載走。

員警在車輛高速行進間拉扯喝令停車遭拒，沿途飆車約2公里到泰山區明志路一段，失控擦撞路旁機車並撞上電桿才被迫停下。這時林男還企圖搶奪路人機車逃逸，後來被警員陳柏翰與4名路人聯手壓制逮捕，支援警力陸續趕抵。

林女則自稱雙方是當天才認識的網友，沒想到第一次約見面，車就被撞爛，這部分警方還要調查釐清。林男接受偵詢後依毒品通緝、妨害公務、搶奪、毀損等罪嫌移送法辦。

林姓女子的跑車被林姓通緝犯強行開走還撞爛。記者林昭彰／翻攝
林姓女子的跑車被林姓通緝犯強行開走還撞爛。記者林昭彰／翻攝
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林姓女子的跑車被林姓通緝犯強行開走還撞爛。記者林昭彰／翻攝
林姓女子的跑車被林姓通緝犯強行開走還撞爛。記者林昭彰／翻攝
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警員陳柏翰因追捕通緝犯被開車載走，最後撞車受傷。圖／警方提供
警員陳柏翰因追捕通緝犯被開車載走，最後撞車受傷。圖／警方提供
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毒品通緝

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