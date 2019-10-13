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疑吸毒幻想被20名仇家追殺 兄弟倆竟從工廠2樓跳窗

2019-10-13 11:35聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區偏僻觀音山上一處鐵皮屋冷凍倉儲廠房，昨天深夜有人大喊救命，警方趕抵緊急查看，發現有人懸在2樓窗外，突然動身跳下，連忙通知救護車送醫，調查結果竟然是一對兄弟檔員工，疑似喝下毒品咖啡包產生幻覺，幻想被仇家追殺發狂奔跑亂吼亂竄，先後跳窗「逃生」。

警方昨晚10時許接獲鄰居報案，指稱山區民義路二段有人大聲敲打鐵皮屋牆壁、放聲大喊救命且有奔跑的噪音，員警到場後進不了門，在通知等候工廠陳姓負責人趕抵之前，用手電筒先在工廠外圍探照巡查，赫然看見2名男子先後從2樓跳窗。

負責人到場開門之後，證實2人是18歲和20歲的黃姓兄弟檔員工，其中1人額頭輕微擦傷沒有大礙，2人恍神語無倫次，聲稱被20幾名仇家衝進工廠追殺，所以要逃命。

警方先安排2人送醫包紮檢查，同時清查確定廠房內並無其他任何人，檢視監視器也沒看見其他人影，便再把2人帶回調查，兄弟倆才坦承剛剛喝了毒品咖啡包之後，「看見」仇家來追殺。

工廠陳老闆懊惱說，兄弟倆原本住在雲林鄉下，因父親早逝，由越南新住民母親撫養長大，由於家裡經濟條件不好，2個月前提供工作機會，還讓他們住在工廠裡節省開銷，沒想到竟然違法吸毒。警方讓2人簽立同意書後採集尿液樣本送驗，待檢驗報告出爐依法究辦。

黃姓兄弟吸毒幻覺被追殺，雙雙跳窗「逃命」。記者林昭彰／翻攝
黃姓兄弟吸毒幻覺被追殺，雙雙跳窗「逃命」。記者林昭彰／翻攝
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員警趕抵調查，不得其門入廠，趕緊聯絡負責人開門。記者林昭彰／翻攝
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