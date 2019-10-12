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台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

影／攻破後門 高雄警查獲40男子開生日毒趴

2019-10-12 16:15聯合報 記者林保光／即時報導

黃姓男子邀集來自各行各業的男性同好，在高雄市左營區住處開生日轟趴；警方接受情資，得知這轟趴上會提供神仙水等毒品，昨晚動員攻堅，撬開黃姓男子住處後門，衝入查緝毒品，發現屋內40名男子有的打赤膊、有的只穿內褲，並在廚房找到神仙水等毒品，將這群男子一網成群，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，是在「社區反毒通報網」接到檢舉，得知黃姓男子（53歲）為了慶生，發訊息給好友和網友，一起開轟趴，警方查出黃的住處在高雄市左營區南屏路，趁昨天開轟趴日期，自下午便派員監控，直到昨晚9點，警方見時機成熟，立即持搜索票前後包抄，試著撬開黃姓男子的透天樓房前、後門，攻堅查緝。

由於黃姓男子的屋門另外設計過，員警撬門困難，後來撬開後門，大喊「趴下」攻入屋內，發現40名男子分散1至4樓，所有人都只穿短褲，有人打赤膊，甚至有人只著內褲。

員警在1樓廚房，查扣成瓶和分裝到眼藥水罐的神仙水，以及搖頭丸、一粒眠和K他命等毒品，依涉嫌吸食毒品，逮捕所有人。據悉，屋主黃姓男子稱所有的毒品，都是他提供給參與轟趴的好友們。警方將這40名男子，全依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄警方查獲40名男子開生日轟趴，查扣神仙水等毒品。記者林保光／攝影
高雄警方查獲40名男子開生日轟趴，查扣神仙水等毒品。記者林保光／攝影
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高雄市警方昨晚攻破黃姓男子家的後門，查獲40名男子開轟趴，涉嫌吸毒。記者林保光／...
高雄市警方昨晚攻破黃姓男子家的後門，查獲40名男子開轟趴，涉嫌吸毒。記者林保光／翻攝
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毒品反毒高雄市

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