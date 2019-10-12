影／攻破後門 高雄警查獲40男子開生日毒趴

2019-10-12 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



黃姓男子邀集來自各行各業的男性同好，在高雄市左營區住處開生日轟趴；警方接受情資，得知這轟趴上會提供神仙水等毒品，昨晚動員攻堅，撬開黃姓男子住處後門，衝入查緝毒品，發現屋內40名男子有的打赤膊、有的只穿內褲，並在廚房找到神仙水等毒品，將這群男子一網成群，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，是在「社區反毒通報網」接到檢舉，得知黃姓男子（53歲）為了慶生，發訊息給好友和網友，一起開轟趴，警方查出黃的住處在高雄市左營區南屏路，趁昨天開轟趴日期，自下午便派員監控，直到昨晚9點，警方見時機成熟，立即持搜索票前後包抄，試著撬開黃姓男子的透天樓房前、後門，攻堅查緝。

由於黃姓男子的屋門另外設計過，員警撬門困難，後來撬開後門，大喊「趴下」攻入屋內，發現40名男子分散1至4樓，所有人都只穿短褲，有人打赤膊，甚至有人只著內褲。