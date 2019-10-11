拆南方澳斷橋 2沉船待拖 要取4件寶物

南方澳跨港大橋斷橋拆解工作持續進行，上方鋼拱前天移除後，其他橋板等殘體昨天展開期前作業，將陸續吊離，並將還被壓在水下的2艘漁船拖出；文史工作者廖大慶提醒斷橋還有4件寶貝藝術品，切割拆解後，一定要取下。

南方澳大橋上有4座青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，廖大慶指出，斷橋後這些藝術品意義就像圓明園的獸首一樣。 圖／廖大慶提供 分享 facebook

南方澳斷橋重達1500公噸，拆橋徵調萬噸升降平台船「宏禹1號」作業，前天整座拆離重320噸的上方鋼拱，移吊至蘇澳港8號碼頭後線，進一步調查，同時，斷橋的殘體還有1千公噸的橋面板、200公噸的2座Y字型橋墩座，昨天展開作業，將陸續切割吊離。

因橋面板量體大且重，為減輕吊掛工作，將先刨除橋面板上的柏油鋪面，預計可以減輕200公噸，還被壓在水中的新台勝366號與33號漁船，可望這兩天吊起。

南方澳跨港大橋上方鋼拱前天先移除後，其他橋板等殘體昨天展開期前作業，將陸續吊離，並將還被壓在海下的2艘船拖出。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

南方澳文史工作者廖大慶指出，斷橋第一時間，當時也有人建議炸掉，趕快吊走，恢復通行，還好交通部沒採納用炸的，而是用切割，一來保全證據，二來也能讓橋上4件寶物留下來。

廖大慶表示，4寶即是4座大橋落成時的紀念物，是宜蘭旅義大利藝術家林正仁的傑作，用青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，上面各站著一隻鵜鶘，地圖是南方澳未建港的地形，到後來建設成小漁港，及到大橋完成第四步過程。

他說，藝術品平時只有裝飾，但現在意義不同，建議將藝術品取下，開放善心企業認購，青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，就像圓明園的獸首一樣，拍賣所得拿來建橋，也許大橋重建不用花政府任何經費。