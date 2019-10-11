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行善團前總幹事砍人交保指握不法資料 被害人：胡說

2019-10-11 14:58聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市嘉邑行善團喋血案，前總幹事王貴禾不滿遭解聘，持菜刀砍行善團慈善基金會執行長邱楹棟報案自首，警方依殺人未遂罪法辦，檢方複訊昨天命王貴禾20萬元交保，王深感後悔，指稱將邱男等人不法資料提供檢察官；邱楹棟今天駁斥王貴禾胡說八道，指控王要置他於死，目的是殺雞儆猴，警告不聽王的理事。

邱楹棟頭部中三刀，頭蓋骨部分凹陷，頭皮掀起，左手因阻擋菜刀砍，手肘鍵斷裂，經開刀手術固定後不能動，須做復健，邱住院嘉義基督教醫院，由妻子女兒照顧，手術後雖保住生命，意識清醒，但身體精神仍很虛弱。

針對王貴禾指稱是不滿邱楹棟幕後主導解聘，且掌握邱等人不法資料，邱楹棟駁斥王貴禾胡說八道，顛倒黑白，他說，王貴禾與他兩人在辦公室，王和他並未交談爭吵，王站在他後方，直接拿菜刀往他頭上連砍三刀，他伸左手阻擋，手肘鍵被砍斷。

邱楹棟說，王貴禾拿菜刀直接往他頭部砍，分明要置他於死地，等他出院會向檢察官說明事件經過，他駁斥說，根本無王貴禾指稱雙方先發生口角，王再會拿菜刀砍他，王砍他是要殺雞儆猴，警告不聽王的理事。

邱楹棟妻子不滿檢察官命犯殺人未遂重罪凶嫌罪王貴禾交保，她說，王交保在外，讓她很擔心丈夫安危，希望警方加強保護，她表示，丈夫是全家支柱，頭部手肘重傷須復健，她批王貴禾交保面對媒體痛哭，指衝動傷人後悔，願接受法律制裁的說法，是為了卸責。針對邱妻希望警方加強保護丈夫安全，市警局長張樹德說，會指示轄區員警注意，加強保護。

嘉邑行善團慈善基金會執行長邱楹棟遭砍傷，住嘉義基督教醫院，手術後雖保住生命，但身...
嘉邑行善團慈善基金會執行長邱楹棟遭砍傷，住嘉義基督教醫院，手術後雖保住生命，但身體精神仍很虛弱。記者魯永明／攝影
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