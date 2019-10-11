金錢感情糾紛 台中男子持棍棒砸店

2019-10-11 13:16 中央社 台中11日電



中市31歲林姓男子疑因與30歲林姓女子有金錢及感情糾紛，日前他持棍棒前往林女上班的美髮店，砸毀店內器具，無人受傷，警方今天表示，已約談林男到案說明，店家暫不提告。

據了解，林姓男子疑因要追求林姓女子，他出資新台幣10萬元投資林女工作的美髮店，後因不滿林女開始疏遠他，林男日前遂持棍棒前往位在太平區樹孝路上的美髮店，砸毀店內器具，幸未傷及員工。

警方獲報後到場，林男已經離去，循線調查，警方當晚立即約談林男到案說明。警方表示，目前店家暫時不提出告訴。