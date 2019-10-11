投資靈骨塔位詐騙退休民眾 北市警逮10人

2019-10-11 13:21 中央社 台北11日電



28歲王姓男子成立公司，以投資靈骨塔位、可協助銷售等為由，涉嫌詐騙退休民眾，警方清查共40多人受害，其中有人被騙新台幣上百萬元。

台北市政府警察局刑警大隊今天召開記者會，偵五隊隊長胡玉磊說，獲報有幫派份子經營人頭公司詐騙民眾，經查王男涉嫌重大。

警方佈線埋伏多日，日前掌握線索後，確定犯罪事證，隨即赴王男公司等處搜索，逮捕王男等10人，查扣教戰手冊、1輛高級休旅車、贓款近100萬元等物。

警方查出，自稱為四海幫幹部的王男以人頭成立實業公司，再教唆小弟向民眾推銷投資靈骨塔位或可協助兜售已購買塔位，許多被害人因急於脫手，相信王男等人話術，只要付現金就可售出塔位，但王男事後卻以遭主管機關調查、違規等原因，藉故不交付契約或費用，導致被害人求助無門。

警方指出，許多被害人是退休年長者，都是以退休金投資靈骨塔位或骨灰罈，清查發現共40多人受害，初估王男詐騙金額達千萬元。

警方表示，王男遭逮後否認涉案，供稱合法經營，且雙方也有簽訂契約。警訊後依違反組織犯罪防制條例、洗錢、詐欺等罪嫌，把王男等人移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，近期常發生投資靈骨塔位民眾遭詐騙，以年長者居多，歹徒提及可協助高價售出、繳手續費等話術，呼籲民眾提醒長輩別輕易相信投資話術，可打反詐騙專線165諮詢。