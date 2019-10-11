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又見靈骨塔詐騙！專騙老人總額破千萬

2019-10-11 10:50聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近日破獲雙北地區以1名28歲王姓男子為首的詐騙集團，詐團涉嫌以協助託售靈骨塔、節稅等手法，矇騙被害人支付鉅款，粗估受害人達40餘人，總詐騙金額超過千萬，因詐團成員涉及去年多起暴力案件，警詢後依違反組織犯罪防制條例、洗錢、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，該詐團以人頭公司為掩護，吸收投資靈骨塔位的中老年人踏入陷阱，利用被害人欲售靈骨塔、塔位變現的心態，佯稱可協助販售、節稅，誘騙被害人支付金錢，事後又以業務遭主管機關調查為由，故意拖延、不交付合約。數名被害人直到靈骨塔及塔位遲未售出，進一步了解時才發現受騙。

警方日前接獲民眾報案後，經調查發現有數名詐團成員有幫派背景，去年4月17日及11月10日分別在台北市松山區、新北市三重區涉及暴力案件，詐團頭領王嫌更自稱四海幫大哥。

警方10月4日兵分多路執行拘提及搜索，順利拘提王嫌及成員等10人到案，並查扣教戰手冊、帳簿、手機及贓款97萬餘元、贓車1輛（保時捷休旅車）、點鈔機等證物，詢後依違反組織犯罪防制條例、洗錢、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並正擴大偵辦當中。

據了解，台北市警方9月25日至10月4日期間執行掃黑工作，已查獲治平目標5人及共犯41人，查扣保時捷名車1輛、改造短槍3枝、子彈64發、道具槍、辣椒槍、手指虎尖刀、開山刀、鋁棒及贓款近350萬元。

警方呼籲，民眾若接到不明高獲利投資資訊，應小心求證，撥打警政署165反詐騙專線或是110請警方到場查證，避免受騙；如有遭受幫派恐嚇、妨害自由或暴力討債等不法情事，應盡速向警方報案。

台北市刑警大隊偵五隊隊長胡玉磊。記者李隆揆／攝影
台北市刑警大隊偵五隊隊長胡玉磊。記者李隆揆／攝影
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詐團涉嫌以協助託售靈骨塔、節稅等手法，矇騙被害人支付鉅款。記者李隆揆／攝影
詐團涉嫌以協助託售靈骨塔、節稅等手法，矇騙被害人支付鉅款。記者李隆揆／攝影
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詐團涉嫌以協助託售靈骨塔、節稅等手法，矇騙被害人支付鉅款。記者李隆揆／攝影
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詐騙集團幫派

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