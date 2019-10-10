警方公布查緝毒品成績單 金門破近百件

2019-10-10 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門縣警察局今天公布今年的查獲毒品成效，經統計警局各單位自今年初迄今，查獲各類毒品案總計94件97人次，含犯行較重之運輸、販賣類型22件25人次，另查扣各級毒品合計近800公克，其中更有多起個案屬赴台「向上溯源」跨海偵破者。查緝毒品成效與歷年相較，成績斐然。

金門縣刑警大隊副大隊長董紀宏表示，毒品乃世界各國撻伐之首，內政部警政署啟動「安居緝毒」專案，建構反毒通報網、加強社區型大樓掃毒、向上溯源，目的即在達成「毒品零容忍」及防制毒品入侵校園之目的，金門雖地處離島，毒品泛濫問題雖不若台灣縣市嚴重，縣長楊鎮浯仍多次於公開會議，指示警局專案專責辦理，盼將「阻絕毒品於境外」、「杜絕毒品入侵校園」，落實強力掃蕩毒品工作。

警局今年在查緝毒品頗有成效，董紀宏說，以今年所查獲的6起案例，當中有3起案例都是跨海溯源，包括今年7月，刑大跨海偵破新北市李姓、郭姓藥頭販毒案，分別起出海洛因456.66公克、改造手槍1支及子彈10顆等證物，同案並清查5名藥腳到案。另起，則是在9月5日，刑大隊跨海偵破新北市李姓嫌犯等6人販毒集團案，合計起出海洛因4.22公克、安非他命近70公克等證物。

金門縣警局長張國雄也提及，警局「緝毒專責小組」歷年強力掃蕩，轄內多數運輸、販賣毒品人口陸續遭法院裁定羈押，或發監執行，故目前轄內活動的毒品人口數、地區整體毒品數量及青少年涉毒案件，都有下降之趨勢；又金門轄內雖無製毒工廠，然多數毒品來源均自台灣地區購買，以人體夾帶或利用包裹郵寄方式入金，故向上赴台溯源斷根為警局查緝重點，也多有斬獲。