影／高雄深夜街頭驚見賓士狂追車 5男追丟...砸車洩憤

2019-10-10 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市深夜赫見1輛銀色自小客車橫放博愛二路中央，車窗、車體遭狠砸裂，玻璃碎片散落一地，車輛周圍遺留有1把木製球棒已斷裂，還有1把水果刀。警方出動快打部隊循車追人，追到涉嫌砸車的5名年約19歲至35歲不等男子到案；據了解，疑是雙方起行車糾紛，該些男子不滿對方逃逸才瘋狂追車，警方將涉砸車人等依社維法移送，將擴大追查另方肇事人馬。

據釐清，遭砸的銀色自小客車今凌晨先在鼓山篤敬、文信路口與1輛日系廠牌自小客車發生擦撞，因糾紛未處裡好，才被砸車。日系車駕駛是19歲劉男，見愛車遭撞，對方又遲遲不下車理論，同行黃姓、林姓、陳姓、楊姓友人在另輛賓士車上也目睹事故，情緒激動之下，群起鼓動，劉男跳上賓士車，一夥人追車數百公尺，跨區到左營博愛二路攔下銀色自小客車。

當時，劉男等5人持棍棒步出賓士車，銀色自小客車上也有5名男子，見狀受驚趕緊棄車落跑。劉男等人眼見沒追到對方，於是砸毀留在現場的銀色自小客車洩憤，隨即也駕車逃逸。警方據報趕抵到場，只見銀色自小客車已毀，現場還有刀、棍，不敢大意，連忙調閱監視器追查，帶回涉嫌砸車的劉男等5人。