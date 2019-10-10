影／侵入我經濟海域作業 越籍漁船受罰百萬元放行

2019-10-10 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域，10月1日在鵝鑾鼻西南方越界作業，經海巡署艦艇飛速攔截，查獲非法捕魚，押回高雄港後，農委會漁業署依違反「中華民國專屬經濟海域暨大陸礁層法」，裁罰100萬元。這艘漁船昨繳罰款後，已由海巡署艦艇監控離台。

據了解，漁業署審視海巡署蒐證影片及調查筆錄，這艘越南籍木殼漁船5名船員，10月1日在鵝鑾鼻西南方127海里我國專屬經濟海域，以一支釣漁法，釣獲小黃鰭鮪40尾、鬼頭刀40尾，違規事證明確，才依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」規定，核處新台幣100萬元罰鍰。

自2016年至今，海巡署共查獲3艘越南籍漁船侵入我國專屬經濟海域作業，都由漁業署裁罰100萬元罰鍰。漁業署今天也發布新聞稿，表示感謝海巡署積極執行取締外國籍漁船越界捕魚，並將持續與海巡署合作，維護我國海域漁業資源及漁民作業權益。