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影／侵入我經濟海域作業 越籍漁船受罰百萬元放行

2019-10-10 10:34聯合報 記者林保光／高雄即時報導

越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域，10月1日在鵝鑾鼻西南方越界作業，經海巡署艦艇飛速攔截，查獲非法捕魚，押回高雄港後，農委會漁業署依違反「中華民國專屬經濟海域暨大陸礁層法」，裁罰100萬元。這艘漁船昨繳罰款後，已由海巡署艦艇監控離台。

據了解，漁業署審視海巡署蒐證影片及調查筆錄，這艘越南籍木殼漁船5名船員，10月1日在鵝鑾鼻西南方127海里我國專屬經濟海域，以一支釣漁法，釣獲小黃鰭鮪40尾、鬼頭刀40尾，違規事證明確，才依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」規定，核處新台幣100萬元罰鍰。

自2016年至今，海巡署共查獲3艘越南籍漁船侵入我國專屬經濟海域作業，都由漁業署裁罰100萬元罰鍰。漁業署今天也發布新聞稿，表示感謝海巡署積極執行取締外國籍漁船越界捕魚，並將持續與海巡署合作，維護我國海域漁業資源及漁民作業權益。

海巡署高雄海巡隊表示，我國專屬經濟海域範圍有200海里，10月1日上午11點多，這艘越南漁船在鵝鑾鼻西南方127海里作業，海巡署據報，艦隊分署立即動員高雄海巡隊「10026」海巡艇、東部機動海巡隊花蓮艦趕往攔截，經26小時押船，10月3日押返高雄港海巡基地。張姓船長承認從公海「追魚」才越界作業，依中華民國專屬經濟海域暨大陸礁層法規定，函送漁業署裁罰。

越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，昨天繳款離開高雄港...
越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，昨天繳款離開高雄港。記者林保光／翻攝
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越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，10月3日被押返高...
越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，10月3日被押返高雄港。記者林保光／翻攝
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越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，10月1日被海巡艦...
越南籍漁船「BD.97277.TS」漁船侵入我國經濟海域作業，10月1日被海巡艦艇包抄。記者林保光／翻攝
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海巡署漁業署

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