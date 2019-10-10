賣毒黑吃黑 搶走酒店業者80萬元遭判9年6月

2019-10-10 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



年僅22歲的翟姓男子為償還賭債，今年3月「黑吃黑」，假借賣毒給酒店業者，實際上是計畫強盜。翟與兄長、朋友等4人，攜帶手槍、西瓜刀、辣椒水示威、攻擊，奪走80萬餘元。士林地方法院依結夥三人以上攜帶凶器強盜等罪，分別判刑8年至9年6月徒刑，並沒收追徵犯罪所得。

翟男在今年3月21日深夜，以變賣毒品為由，打電話相約林姓酒店業者至北投區大業路527巷，鄰近北投機廠附近，地處偏僻。24歲謝男攜帶辣椒水，開車載翟男、23歲翟男胞兄、18歲吳男抵達現場，雙方在深夜11點40分許碰面，翟、謝、吳下車和林女和鄧女商談交易。

判決指出，翟等人見到林手中的紙袋，裝有大量現金，謝隨即持辣椒水攻擊林、鄧2人，拉扯搶奪紙袋，翟當場持槍、拉滑套又扣板機，導致被害人一時畏懼，加上因辣椒水感到疼痛，放開紙袋。

翟等3人搶錢後，衝回車上打算離開現場，被害人上前擋住汽車後車門，翟兄從後座拿出西瓜刀揮砍，致被害人受傷，眾人開車加速逃逸無蹤。事後被害人就醫診斷，林女患有角膜炎、鄧女則是前胸壁、左手撕裂傷。

檢警獲報後，在現場持扣1顆口徑9mm子彈，並在謝的車上扣得西瓜刀、關渡路周邊草叢扣得作案手槍（無殺傷力）及2顆子彈，翟男住家查扣4顆子彈，4人到案後均羈押獲准。

犯案當天，翟男的兒子剛滿月，翟因案遭撤銷緩刑，需入監服刑，加上背負賭債，以電影黑吃黑情節，結夥親友計畫犯案，事後將贓款80萬3千元，分給共犯、親友，及償還賭債，全數花用殆盡。

合議庭審酌，翟寄藏子彈數年，年輕力強卻不思正當工作，圖一己私利，擬定犯罪計畫，指揮親友攜帶凶器結夥強盜，翟兄、謝、吳等3人基於親求、友情或義氣犯案，搶奪80多萬元。

合議庭考量，全案在偵查一開始矢口否認犯行，對案情含糊其詞，雖最後均坦承犯行，但無端耗費寶貴司法資源，衡量翟、翟兄、謝、吳，分別從事木工學圖、鐵工學徒、粗工、飲料店店員及家庭狀況，未和被害人和解或賠償等情況判刑。