文夏疑遭餵毒 專家：看護下藥前所未聞

2019-10-10 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



專家建議，請看護時，家人的態度很重要，應選擇優質仲介，並多與看護溝通其對照顧工作的態度。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「國寶歌王」文夏疑似遭看護餵毒，經檢查後尿液疑有大麻反應。專家認為，此事疑點重重，文夏昏睡是否與看護有關，尚待進一步釐清。不過，目前醫院看護與照顧服務員均供不應求，若遇上難照顧的長輩等，直接向仲介表明無力照顧即可換人，不需要「下藥」。

「看護下藥？真的是前所未聞。」天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，無論看護或移工，他深信善良的好人占大多數。台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明表示，醫院看護素質不一，醫院與仲介公司簽約後，由仲介公司管理，但一般不想繼續照顧，可直接表達。

專家表示，若真的是看護下藥，必須確認其動機，且若要使被照顧者陷入昏睡，大麻不易取得且價格不低，通常較不可能優先取用。

吳第明建議，請看護時，家人的態度很重要，應選擇優質仲介，並多與看護溝通其對照顧工作的態度，再來是給看護的費用愈低，品質便不可能要求多高。確定找到看護照顧之後，應多了解陪伴看護的照顧狀況，確保被照顧者的安全與照顧品質。

社團法人台灣居家服務策略聯盟理事長林金立也對此感到訝異，他指出，很多人認為失能長輩嗜睡是正常現象，忽略可能服藥過量或是其他疾病。他建議，無論臥床長輩或嚴重失能者，每天若睡眠超過十二小時，家人就應特別注意。