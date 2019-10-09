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嘉邑行善團喋血 傳與向法院聲請登記慈善基金會有關

2019-10-09 22:44聯合報 記者魯永明／即時報導

嘉義市嘉邑行善團辦公室下午發生喋血案，58歲行善團慈善事業基金會執行長邱楹棟，遭行善團前總幹事王貴禾砍殺，邱送嘉義基督教醫院開刀急救，凶案原因警方調查中；邱楹棟的弟弟、行善團常務理事邱茂家，晚間直指「王預謀殺人」。

邱茂家說，王貴禾將辦公室房門上鎖，與哥哥未說話，也未口角，就拿廚房菜刀朝他肢障行動不便的哥哥，頭部及身上砍殺，造成哥重傷，只為卸責才向警方自首報案。

邱茂家說，王貴禾與哥哥無財務糾紛，王貴禾8月就打電話給部分理事，說要辭職，直到9月6日理事會開臨時會，以10票比4票通過解聘，王貴禾每月薪水5萬2000元，解聘後依勞基法還領得30多萬元，王認為被解聘，很沒面子，懷疑他哥哥幕後主導才會行凶，王任內做事「霸道」，常要理事長及理事聽他的意見。

他說，行善團成立慈善基金會是由王貴禾促成，由行善團動支1200萬元做銀行定存，慈善基金會還在向法院聲請登記中，還未動支基金，並無外界指涉挪用基金。

警方調查，邱楹棟、王貴禾原為好友，8月行善團成立慈善事業基金會，邱出任執行長，9月行善團臨時理事會將王貴禾解聘，王貴禾9月30日離職，懷疑罷免案是邱幕後主導，心生不滿。

遭砍傷的行善團慈善事業基金會執行長邱楹棟（左二），邱楹棟胞弟行善團常務理事邱茂家...
遭砍傷的行善團慈善事業基金會執行長邱楹棟（左二），邱楹棟胞弟行善團常務理事邱茂家（左一），涉砍殺邱的行善團前總幹事王貴禾（右一）理事長蔡萬華（中）。圖／取自邱楹棟臉書
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嘉義血案殺人

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