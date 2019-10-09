持槍挾持9人質僅構成恐嚇？律師：主觀無殺人意圖

2019-10-09 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園市6月12日爆發持槍挾持9名人質案震驚社會，包括警政署長陳家欽、桃園地檢署檢察長郭文東均到場坐鎮，主嫌林佑儒、林竑甫棄械投降後，檢方當時依殺人未遂等將2人聲押獲准，今偵結依恐嚇、強盜未遂起訴；律師分析，2人開槍行為應是警告意圖而不具殺人犯意，才未構成殺人未遂。

律師林富貴指出，殺人故意分為確定故意、不確定故意，確定是指明明知道手段、方法及行為，足以至人於死仍執意為之，例如拿手榴彈往某個人丟，很明顯是確定故意。

而不確定故意是指，當事人預見有可能發生，加上如果發生，也不違背其本意，例如拿手榴彈往人群丟的行為，可以預見可能造成多人受波及、傷亡，但仍執意為之，最後造成有人死傷的結果也不違背其本意，就是不確定殺人故意。

林富貴分析，持槍挾持案起初檢方依殺人未遂聲押，可能懷疑被告持槍朝人群眾多地方掃射，但經過警方鑑識，發現彈孔位置在天花板、門外，或是明顯離人群有段距離，才會認定其主觀上沒有殺人意思，顯然是警告的意味，加上客觀上開槍的行為不會傷到人，因此不構成殺人未遂。