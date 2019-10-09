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桃園挾持人質案偵結 嫌一度恐嚇警方「要死一起死」

2019-10-09 21:11聯合報 記者曾健祐／即時報導

桃園市三民路中古車行6月12日爆發持槍挾持9名人質事件，主嫌林佑儒僅因爭風吃醋，就偕同夥林竑甫到旅館、商家連轟數槍，最後在車行挾持人質，還恐嚇警方「要死一起死」，瘋狂行為震驚社會，桃園地檢署今偵結依加重強盜未遂、槍砲及恐嚇等起訴林等8人。

檢警調查，林佑儒（38歲）和另名曾姓女子、徐姓男子間有情感糾紛，曾因被徐辱罵向林哭訴，林為了替她出氣，5月26日找來林竑甫（22歲）等7人到徐所在的汽車旅館，並朝車道出入口連轟數槍，還持槍指著櫃台人員恐嚇「不能報警」，案發後其中6人就陸續被警方拘提。

而林佑儒、林竑甫為躲避追查展開逃亡，因想起先前和中壢1間商行老闆有債務糾紛，6月12日凌晨3點多先到店家門前開槍洩憤，後來為籌措跑路經費，再打給經營中古汽車行的梁姓友人借10萬元卻遭拒絕。

當晚6點再到車行借錢卻發現梁不在，林佑儒就持槍喝令9名員工不准離開，林竑甫還拿刀刺破沙發恐嚇「不說店長在哪，要給員工一人一刀」，林佑儒再播視訊電話給梁，向他展示周邊火力，並朝天花板、車行外連開數槍，梁嚇到不敢反抗，當場答應要借他100萬元。

直到警方到場，林並挾持9名員工為人質，還學電影情節要9人在窗邊排排站，以防止警方攻堅時從外狙擊，林竑甫甚至對警方恫嚇「我手上有炸彈、手榴彈，要死一起死」。

雙方對質5個多小時，警方多次交涉後陸續釋放人質，當晚11點2人棄械投降，警方起獲2把長槍、6把短槍，以及138發子彈，檢方當時依殺人未遂等將2人聲押獲准。

檢方訊時，林佑儒、林竑甫對於客觀事實均坦承，檢方認為林挾持人質部分，朝天花板、車行外開槍，主觀上應無殺人故意，偵結依加重強盜未遂、恐嚇，以及槍砲等罪嫌起訴林佑儒、林竑甫及其餘共同涉案6人。

警方當時起獲2把長槍、6把短槍，以及138發子彈。圖／報系資料照
警方當時起獲2把長槍、6把短槍，以及138發子彈。圖／報系資料照
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林竑甫。圖／報系資料照
林竑甫。圖／報系資料照
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林佑儒。圖／報系資料照
林佑儒。圖／報系資料照
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林佑儒、林竑甫當時持槍挾持9名人質，警方全副武裝不敢大意，雙方僵持5個小時才落幕...
林佑儒、林竑甫當時持槍挾持9名人質，警方全副武裝不敢大意，雙方僵持5個小時才落幕。圖／報系資料照
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恐嚇人質挾持

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