Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／即時報導



知名訂房網「Booking.com」疑似個資外洩，5個月內有228名台灣會員被詐騙集團冒充網站客服行騙，總受騙金額3362萬元。 圖／Booking.com提供 分享 facebook 知名訂房網「Booking.com」疑似個資外洩，5個月內有228名台灣會員被詐騙集團冒充網站客服行騙，總受騙金額3362萬元；刑事局本月6日公布示警資訊，Booking荷蘭總公司得知後非常重視，昨天主動聯繫刑事局，雙方召開2小時視訊會議後決定合作追查，建立聯繫窗口，防止類似情況再發生。

根據刑事局示警資訊，今年5月起全台陸續接獲訂房網消費者報案，聲稱遭客服人員詐騙，其中Booking.com連續21周均有超過五件詐騙案，共計228件，是問題最嚴重訂房網，165反詐騙專線已將它列為高風險電商平台，公布上榜。其他訂房網如Agoda、旅遊達人網、Hotels.com等網站，依序為4件、3件、1件，數量零星，但手法相同。

刑事局研判Booking網站資安防護有漏洞，因總公司設在荷蘭，台灣只有客服部門，多次行文、發電郵要求改善，都未獲回覆，請交通部協助聯繫，也只獲得「台灣分公司只有客服人員」的回應。

刑事局6日公布示警資訊，8日Booking荷蘭總公司合作夥伴反詐欺部門即透過我駐荷蘭代表處居間協調聯繫刑事局，當天下午4點到6點雙方召開視訊會議，達成多項合作共識。被害人個資究竟是公司資安漏洞，還是特定的旅、飯店外洩，待Booking荷蘭總公司清查後確定。

警方說，被害人全是遭「解除分期扣款」、「操作ATM」等手法行騙，均是詐騙集團慣用伎倆；一名32歲林姓醫師接到電話，誤以為訂房網系統異常，重複下單、扣款，接獲冒充刷卡銀行的詐團成員致電配合操作ATM，接連兩天依指示操作，被騙164萬餘元。