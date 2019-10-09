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台南麻豆警掃蕩「陸橋幫」 家長：不敢相信暴力逞凶

2019-10-09 18:40聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南官田區25歲羅姓男子今年4月創立「陸橋幫」，在麻豆、官田及六甲等地區涉嫌多起橫行地方的暴力組織犯罪行為，麻豆警分局今天由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路，在台南市永康區查獲藏匿在女友住處的羅男，並陸續逮捕幫派成員共10人，查扣鋁棒1支、鋁棍2支、木刀1支、西瓜刀1支、沖天炮24支、蜂炮25支、本票3張、借據1張、現金4萬4500元及行動電話3支等證物，訊後依組織犯罪條例、傷害、恐嚇、妨害自由及聚眾滋事等罪嫌送辦。

警方指出，羅姓男子（官田人，有傷害及妨害自由等前科），因名字的諧音取名「陸橋幫」，今年4月起吸收一群20歲左右成員，橫行麻豆、官田及六甲等地區，向店家要求圍事插乾股，並經營地下錢莊放高利貸，不少店家受害，還犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及妨害自由等犯行。

警方調查，今年8月初，羅男因其黨羽與高中同學曾發生糾紛，竟率眾衝入釣蝦場包廂毆打被害人，造成多名被害人腦震盪及頭部撕裂傷，更以滅火器到處噴灑及砸毀店家；今年9月中旬，在官田開車行車速度過快，一群正在烤肉民眾勸阻開車慢一點，即心生不悅，率眾手持西瓜刀及開山刀等衝入民宅，還放沖天炮恐嚇民眾，引起地方不安。

 

麻豆警分局組成專案小組蒐證數月後，今天配合選前淨化治安掃黑專案行動，會同刑大及保大霹靂小組等警力強勢掃蕩，兵分多路逮捕羅嫌及幫眾共10人到案，其中還有一名軍人，家人接獲通知趕來都不相信自己的孩子在外面竟如此暴力囂張。麻豆分局分局長楊慶裕表示，青少年在同儕效應下，極易被誘加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，再次重申警方掃黑之堅定決心，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全。

台南25歲羅姓男子（前）創立「陸橋幫」，吸收小弟從事暴力逞凶及放高利貸等，麻豆警...
台南25歲羅姓男子（前）創立「陸橋幫」，吸收小弟從事暴力逞凶及放高利貸等，麻豆警分局今天共逮捕10人，依組織犯罪條例移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
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警方起出的作案證物有開山刀、沖天炮等及現金。 記者吳淑玲／翻攝
警方起出的作案證物有開山刀、沖天炮等及現金。 記者吳淑玲／翻攝
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幫派恐嚇地下錢莊

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