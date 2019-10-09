台南麻豆警掃蕩「陸橋幫」 家長：不敢相信暴力逞凶

2019-10-09 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南官田區25歲羅姓男子今年4月創立「陸橋幫」，在麻豆、官田及六甲等地區涉嫌多起橫行地方的暴力組織犯罪行為，麻豆警分局今天由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路，在台南市永康區查獲藏匿在女友住處的羅男，並陸續逮捕幫派成員共10人，查扣鋁棒1支、鋁棍2支、木刀1支、西瓜刀1支、沖天炮24支、蜂炮25支、本票3張、借據1張、現金4萬4500元及行動電話3支等證物，訊後依組織犯罪條例、傷害、恐嚇、妨害自由及聚眾滋事等罪嫌送辦。

警方指出，羅姓男子（官田人，有傷害及妨害自由等前科），因名字的諧音取名「陸橋幫」，今年4月起吸收一群20歲左右成員，橫行麻豆、官田及六甲等地區，向店家要求圍事插乾股，並經營地下錢莊放高利貸，不少店家受害，還犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇及妨害自由等犯行。

警方調查，今年8月初，羅男因其黨羽與高中同學曾發生糾紛，竟率眾衝入釣蝦場包廂毆打被害人，造成多名被害人腦震盪及頭部撕裂傷，更以滅火器到處噴灑及砸毀店家；今年9月中旬，在官田開車行車速度過快，一群正在烤肉民眾勸阻開車慢一點，即心生不悅，率眾手持西瓜刀及開山刀等衝入民宅，還放沖天炮恐嚇民眾，引起地方不安。