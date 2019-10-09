親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

上月才遭罷免 嘉邑行善團前總幹事闖辦公室砍殺執行長

2019-10-09 17:07聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市小英之友會前副會長、嘉邑行善團執行長邱楹棟今天下午3時許，在位於嘉義市林森東路的辦公室遭人砍傷，頭部中兩刀，左手肘也有一處刀傷，但意識清楚，沒有生命危險。警方已逮捕砍人嫌犯竟是前總幹事王貴禾  。

據了解王是不滿邱從中作梗，讓他在上月遭罷免總幹事一職，下午闖行善團辦公室找邱理論，王一進辦公室二話不說，直接到廚房取菜刀，見邱即連砍二刀，行凶後未逃逸，直接自首報警，警方已當場逮捕王，以現行犯處理，並火速將邱送醫治療，警方拉起封鎖線釐清案情中。

嘉邑行善團前總幹事王貴禾闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現場採證。...
嘉邑行善團前總幹事王貴禾闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現場採證。記者李承穎／攝影
分享
嘉邑行善團前總幹事王貴禾今天下午闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現...
嘉邑行善團前總幹事王貴禾今天下午闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現場採證。記者李承穎／攝影
分享
嘉邑行善團前總幹事王貴禾今天下午闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現...
嘉邑行善團前總幹事王貴禾今天下午闖辦公室涉嫌砍殺執行長邱楹棟，王已遭捕，警方在現場採證。記者李承穎／攝影
分享

嘉義罷免

相關新聞

24國人躲越南詐美籍華人 遣返回台全收押

2019-10-09 16:07

文夏馬偕醫院遭餵毒？看護否認指「當時精神很疲憊」

2019-10-09 15:44

亮槍還被打傷送醫 男子被判5年8月還併科10萬

2019-10-09 15:42

違建鐵皮屋內開槍 三峽警要求拆屋除治安污染源

2019-10-09 15:37

台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 男看護到案否認

2019-10-09 14:55

「黑戶寶寶」完成DNA鑑定 移民署助失聯移工返鄉

2019-10-09 14:53

中檢辦大甲鎮瀾宮線上光明燈案 副董等5人交保

2019-10-09 14:47

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒 警鎖定看護調查

2019-10-09 14:38

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

花蓮醉婦持刀要閹夫 出動9名員警持盾牌勸阻

2019-10-09 12:51

影／新北暗夜街頭砸車尋仇？被害人：不認識對方

2019-10-09 11:48

前女友擁74歲「老王」 65歲翁砍6刀遭訴殺人未遂

2019-10-09 11:27

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

高雄男遭丟包成白骨 3嫌承認毆打棄屍遭羈押

2019-10-09 11:08

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

毒品糾紛 男子失蹤五月 發現已成白骨

2019-10-09 00:12

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48

土豪哥發監手戴佛珠 只需再關248天

2019-10-08 14:21

影／大甲廟會大亂鬥？警方查出口角衝突打架 2人法辦

2019-10-08 14:05

高醫休學生埋伏停車場打人 2學生受傷

2019-10-08 13:19

曾打傷賴香伶被判刑 李明彥再到勞動局摔酒瓶

2019-10-08 12:12

獨／連千毅引警大掃黑 槍沒地方藏只好拆解雙Ｂ

2019-10-08 11:51

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

斷橋未爆彈？103橋需急修卻未修 交部未公開名單

2019-10-09 00:33

影／為何拆解1500公噸跨港大橋只封港一天 答案曝光

2019-10-08 22:17

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

不爽叫醒一拳打傷長庚醫師 男子醫療暴力檢方起訴

2019-10-08 21:22

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

橋梁檢測超好賺？黃國昌：第一次看到毛利率100%財報

2019-10-08 19:06

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

工輔法子法 綠委爭鬆綁「農地工廠恐變大」

2019-10-09 00:29

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

險！全台搶蓋「簽名橋」 鋼纜卻無法管

2019-10-08 23:55

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

雲林危橋高居全國之冠 今緊急封閉7座危橋

2019-10-09 16:35

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

汽車帥氣迴轉角度沒抓好 13輛機車保齡球式全轟倒

2019-10-09 11:34

閃狗導致4車連環撞？警調查根本沒有狗出現！

2019-10-08 21:29

基隆田寮河女子落水 金雞橋發現遺體、祥龍橋找到遺物

2019-10-09 15:16

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

國3汐止段7車連環撞 6人受傷送醫

2019-10-08 19:57

游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top