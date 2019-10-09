24國人躲越南詐美籍華人 遣返回台全收押

2019-10-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／即時報導



彭姓等24名台灣人涉嫌躲在越南胡志明市設立電信詐騙機房，專門假冒大陸公安行騙美國華人，以被害人涉販運孩童案為由要求監管帳戶，否則提報美國政府註銷居留證；刑事局會同越南警方日前合力搗破機房，24人否認涉案，遣返回台後檢方全數聲押獲准。

警方說，24人口徑一致供稱前往從事博奕工作，到了該處所才知裡面有詐騙機具，動都沒動；不過警方查扣電腦過濾，確定24人全是電信詐騙成員，被害人全是美國華裔人士，單一詐騙最高所得19萬元美金，確實人數和詐騙金額還要清查。

刑事局國際科根據已查獲的境外詐騙集團成員，今年6月發現有一組台灣人前往越南胡志明市第九郡，疑似從事詐騙機房，通報越南警方協助追查。

9月16日，越南警方衝入別墅逮捕32歲莊姓等24名台籍人士，全部是男性，現場查扣4台筆電、15台平板、31支手機和詐騙教戰手冊、詐騙劇本等；越南警方偵詢後，在本月2日、3日將24人分批驅逐遣返回台，刑事局在機場逮人後移送新竹地檢署，檢方全數聲押獲准。

警方表示，24人雖均否認詐騙，但從情資和電腦資料，該集團以詐騙美籍華人為主，向被害人謊稱大陸公安與美國聯邦調查局（FBI）合作破獲販運孩童案，查扣之涉案帳戶中有被害人申請的銀行帳戶，要求匯款至指定帳戶監管，否則提報美國政府將綠卡(美國居留證)註銷。