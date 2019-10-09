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獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

亮槍還被打傷送醫 男子被判5年8月還併科10萬

2019-10-09 15:42聯合報 記者邵心杰／台南報導

台南市周姓男子今年初酒後與黃姓友人起口角，周持槍指向黃，雙方扭打後不慎遺落彈匣，被黃撿到，警方據報後到場，見周受傷叫救護車送醫急救，在急診室內被起獲手槍，隔天在轎車內查獲23顆子彈，黃也送交彈匣，周稱槍彈為已故友人所寄放，台南地院認周犯非法寄藏手槍罪，累犯，處5年8月徒刑，併科10萬元罰金，槍彈均沒收，可上訴。

台南地院合議庭審酌，周有槍砲前科，應知非法寄藏制式手槍、子彈的嚴重性，竟無視於政府嚴格管制槍枝、子彈政策，非法寄藏具殺傷力的制式手槍及子彈；並與黃口角爭執時，持槍指向對方，危害社會治安甚鉅，動機及行為均可議。

惟考量周坦承犯行，且在警方查獲制式手槍後，主動帶警方至其駕駛車輛查扣子彈；兼衡周行動不便，領有輕度身心障礙手冊，及在審理時自述的智識程度、家庭經濟能力等一切情狀，量處處5年8月徒刑，併科10萬元罰金。

檢警調查，6年前，周在台南市後壁區住處內，受林姓友人所託，代為貝瑞塔制式92手槍1枝、制式子彈21顆及非制式子彈2顆，隨後即藏放在住處附近的草叢中。2年前得知林死亡消息後，仍持有該批槍彈。

今年1月4日晚間6時20分，周酒後與黃姓友人口角爭執，持該槍枝指向黃，與黃扭打而受傷，過程中不慎遺落彈匣，而被黃撿走。警方獲報後趕往處理，並叫救護車將周送往柳營奇美醫院急救，在場民眾指證周持有槍枝。

警方隨即趕往醫院，當晚在醫院急診掛號處，扣得該把制式手槍，隔天上午上午9時15分，經周同意搜索，至白河分局交通分隊前停車場，搜索周所有轎車的後車廂，扣得制式及非制式子彈合計23顆。同日，黃也交出周所遺落的彈匣給警方。

周在警詢、偵訊及合議庭審理時均坦承不諱，且經證人黃在警詢時證述明確，與黃在偵訊昉的結證情節相符，白河分局警員也提交職務報告等，認周的自白與事實相符，應可採信。

台南地院合議庭認周犯非法寄藏手槍罪，累犯，處5年8月徒刑，併科10萬元罰金，槍彈...
台南地院合議庭認周犯非法寄藏手槍罪，累犯，處5年8月徒刑，併科10萬元罰金，槍彈均沒收，可上訴。圖／本報資料照片
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槍枝白河救護車

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