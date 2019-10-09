違建鐵皮屋內開槍 三峽警要求拆屋除治安污染源

2019-10-09 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／新北報導



新北市三峽區日前中正路某汽車修理廠發生修車糾紛引發開槍衝突，警方逮獲嫌犯等人後，又發現汽修廠所在的鐵皮建築根本是大違建，為了防止再發生治安問題，聯合市府圖隊要求汽修廠自行拆除，還給市民安居樂業的生活環境。

新北市政府執行「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」專案，已經順利清除多起涉及刑案的違章建築，藉由警方整合市府團隊力量，祭出鐵腕手段消滅治安污染源。

警方本月要求8月30日曾發生開槍衝突的汽修廠自行拆除違建鐵皮屋，經通知汽修廠負責人在7日之前必須自行拆除，同時報請市府公安稽查小組，會同警察局、消防局、工務局及拆除大隊等各機關單位到場同步實施稽查，7日確認陳姓所有人已雇工自行拆除。

市府公安小組表示，公安稽查小組整合市府各行政部門的團隊力量，並運用「第三方警政」策略，來有效掃除危害治安及公安的色情、賭博、毒品等「治安污染源」，還給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

三峽警分局也表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，涉嫌違法的民眾切勿心存僥倖或以身試法，警方將持續透過市府橫向聯繫機制執行威力掃蕩勤務，以讓民眾生活能更加「安居樂業」。