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台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 男看護到案否認

2019-10-09 14:55中央社 台北9日電

高齡91歲的台灣歌謠國寶文夏驚傳住院就醫遭人下毒，北市警方今天傳喚陳姓男看護到案說明，他供稱有抽菸習慣，但否認有吸毒和餵食文夏毒品，警方持續調查以釐清案情。

北市警方今天表示，9月16日接獲民眾報案，指稱其家人因病住院，卻昏迷不醒，疑遭人下毒，並提供相關醫院檢驗資料。

據了解，受害人文夏9月12日因肺炎入住台北馬偕醫院就醫，由於家屬人力不足，便聘請一名35歲陳姓男看護協助照護，但家屬隔天上午10時發現文夏昏睡不醒，驚覺有異狀，趕忙通報院方查看，並撤換看護。

經院方採集文夏尿液檢驗，9月16日報告出爐，結果竟發現有大麻和一粒眠的毒品反應，家屬立即向警方報案，並提告陳姓看護涉嫌傷害。

警方今天傳喚陳男到案說明，他到案後供稱，自己並無吸毒習慣，也沒有餵食文夏毒品，否認涉案。

陳男表示，自己有抽菸習慣，看護文夏當天為解菸癮才多次進出病房，且因沒睡好導致隔日精神不濟，所以文夏妻子文香才會看到他熟睡趴在桌上。

文香今天下午也召開記者會說明，13日當天和親友到病房要慶祝中秋節和兩人結婚50週年，不料文夏持續昏迷都叫不醒，當時也看到男看護工作期間一直在睡覺，才覺得奇怪。

她說，文夏昏迷數日後清醒，但擔憂他煩惱，所以未告知驗毒一事，並說文夏現在身體虛弱但神智清楚，健康情形也康復，目前一切都交由警方調查。

期間談到文夏拍攝紀錄片進度和經費問題，文香也一度落淚。

針對文夏尿液檢驗出毒品反應一案，警方持續全力偵辦、調查，以釐清案情。

國寶歌王文夏驚傳遭下毒。圖／摘自臉書
國寶歌王文夏驚傳遭下毒。圖／摘自臉書
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