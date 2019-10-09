「黑戶寶寶」完成DNA鑑定 移民署助失聯移工返鄉

2019-10-09 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前在嘉義太保查獲9名印尼籍失聯移工，名為「阿Ken」育有1歲多的男嬰，沒醫院證明而成「黑戶寶寶」，專勤隊員經調查局協助，完成DNA鑑定，確認親子關係，成功申請到護照，已順利遣返回印尼。

今年7月，台南市專勤隊獲報嘉義縣太保市疑有失聯移工非法工作，專勤隊幹員埋伏監控，發現移工從事農務，掌握住處後，進行埋伏，趁他們搭車上車之際路上攔查順利逮捕9人。

「我還有小朋友...」專勤隊將9名失聯移工帶回偵訊時，37歲「阿Ken」面有難色吐露育有1歲3個月大男嬰，由同樣也是失聯移工的女友照顧，生母在男嬰出生後逃逸失聯，本身也是移工。「阿Ken」說，男嬰與女友生活費用，都靠他打黑工賺取微薄薪水勉強支應，遭查獲後經濟來源中斷而陷入困頓，希望能帶著兒子一起回印尼。

專勤隊決定居間協助，多次聯絡阿Ken的印尼籍女友，一番波折後最後成功策動到案，並居間聯繫善心人士，協助暫時安置男嬰。不過，專勤隊在幫男嬰辦理返國文件時，因男嬰沒出生證明，僅靠阿Ken口述，印尼辦事處無法核發護照。最後協請調查局幫忙，歷經約3個月文書作業奔走，終於完成阿Ken與孩子的DNA鑑定。