文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



92歲「國寶歌王」文夏，中秋節前因肺炎入住馬偕醫院，他妻子文香緊急請來陳姓看護；經照料，文夏卻昏迷連續數天，還被院方檢驗出有毒品反應；文香今協同律師召開記者會說明，提到住院隔天是兩人50周年結婚紀念日，進到病房卻看到文夏跟看護都昏睡。

文香說，文夏住院是因感染肺炎，所以請看護觀察，結果他住了一個晚上就昏睡，隔天很多人去看他，但一直叫不醒，過了幾天他還在睡，眼睛也不睜開，只能請院方驗尿，結果驗出來有毒品反應，自己也嚇一跳。

文香說，文夏從沒有吃安眠藥習慣，那天中秋節，是兩人50周年結婚紀念日，本來找了7、8個人去慶祝，結果中午到了病房，文夏都叫不起來，「那時候看護也在睡，叫了8小時也叫不醒，為何一直在睡覺，很矛盾」。

文香說，一開始看到那位看護，見他大概30多歲，還稱讚他很年輕，「他是合法的我很驚訝」。

律師說，上月12日文夏身體不舒服，送馬偕醫院治療，當時中秋連假醫院看護不足，便請台灣優質生命協會引進，下午2點多看護交接，家屬晚上便回家休息，直到隔天中午11點半，發現文夏老師昏迷，護理人員一直無法叫醒。