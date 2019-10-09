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文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33聯合報 記者蔡翼謙／台北報導

92歲「國寶歌王」文夏中秋節前因肺炎入住馬偕醫院，妻子透過友人緊急申請看護陳姓男子，但文夏被照料後卻莫名昏睡，經院方檢驗出尿意含毒品反映；妻子提告，警方初步偵詢，陳男否認犯行，稱不知情文夏為何昏睡，還在偵詢中。

警方鎖定陳男身分，傳喚他到案說明；陳男稍早已到案，全案還在偵詢中。

據了解，文夏上月12日因感冒引起肺炎，入住馬偕醫院，由於隔天就是中秋節，妻子只能臨時透過友人介紹，以每天2200元委託一名陳姓男子照料。

不料，妻子發現陳男照顧過程中，行動一直有異，且丈夫隔天就開始昏睡，3天後請院方做檢驗，竟發現有毒品反應，事後向報警提告傷害。

「國寶歌王」文夏（右）中秋節前入住馬偕醫院，卻被院方查出有毒品反映；他的妻子懷疑...
「國寶歌王」文夏（右）中秋節前入住馬偕醫院，卻被院方查出有毒品反映；他的妻子懷疑是看護陳姓男子所為，日前報警提告。圖／報系資料照
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中秋節毒品馬偕醫院

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