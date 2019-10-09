文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



92歲「國寶歌王」文夏中秋節前因肺炎入住馬偕醫院，妻子透過友人緊急申請看護陳姓男子，但文夏被照料後卻莫名昏睡，經院方檢驗出尿意含毒品反映；妻子提告，警方初步偵詢，陳男否認犯行，稱不知情文夏為何昏睡，還在偵詢中。

警方鎖定陳男身分，傳喚他到案說明；陳男稍早已到案，全案還在偵詢中。

據了解，文夏上月12日因感冒引起肺炎，入住馬偕醫院，由於隔天就是中秋節，妻子只能臨時透過友人介紹，以每天2200元委託一名陳姓男子照料。