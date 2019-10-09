親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

中檢辦大甲鎮瀾宮線上光明燈案 副董等5人交保

2019-10-09 14:47中央社 台中9日電

台中大甲鎮瀾宮與中華電信台中營運處合作推出的線上光明燈服務傳弊案，檢調昨天帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等5人偵辦，複訊後諭令鄭銘坤以新台幣100萬元交保。

台中地檢署昨天指揮調查局台中市調查處，持搜索票到相關公司及涉嫌人住處查扣物證，帶回鄭銘坤等5人偵辦，複訊後依涉嫌違反證券交易法、商業會計法及刑法偽造文書、詐欺等罪，諭令鄭銘坤具保新台幣100萬元，其餘涉案人以20至50萬元不等交保，均限制出境、出海。

檢方表示，偵查過程中，鄭銘坤的辯詞與偵辦狀況有不同主張，正由檢察官勾稽比對調查中。

中檢今天表示，偵辦中華電信「假交易、真放貸」案，大甲鎮瀾宮線上光明燈合作案假交易，疑中華電信台中營運處在績效壓力下，部分作業人員與鄭銘坤實際經營公司，以假交易方式，雙方簽訂宮廟光明燈的採購與服務契約，事實上是放貸的情形。

檢調查出，民國105年間中華電信承攬大甲鎮瀾宮線上光命燈服務，由鄭銘坤找來配合廠商，將硬體設備與軟體先賣給中華電信，中華電信再收取承攬服務費用，造成中華電信實際虧損金額逾1000萬元。

中檢106年間接獲檢舉，偵辦中華電信「假交易、真放貸」弊案，全台有5個營運處員工將資金貸給24名業者，營造業務成長，卻造成4億餘元損失，今年2月間依偽造文書罪起訴涉案49人。

鎮瀾宮偽造文書

相關新聞

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

24國人躲越南詐美籍華人 遣返回台全收押

2019-10-09 16:07

文夏馬偕醫院遭餵毒？看護否認指「當時精神很疲憊」

2019-10-09 15:44

亮槍還被打傷送醫 男子被判5年8月還併科10萬

2019-10-09 15:42

違建鐵皮屋內開槍 三峽警要求拆屋除治安污染源

2019-10-09 15:37

台灣歌謠國寶文夏疑遭下毒 男看護到案否認

2019-10-09 14:55

「黑戶寶寶」完成DNA鑑定 移民署助失聯移工返鄉

2019-10-09 14:53

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒 警鎖定看護調查

2019-10-09 14:38

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

花蓮醉婦持刀要閹夫 出動9名員警持盾牌勸阻

2019-10-09 12:51

影／新北暗夜街頭砸車尋仇？被害人：不認識對方

2019-10-09 11:48

前女友擁74歲「老王」 65歲翁砍6刀遭訴殺人未遂

2019-10-09 11:27

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

高雄男遭丟包成白骨 3嫌承認毆打棄屍遭羈押

2019-10-09 11:08

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

毒品糾紛 男子失蹤五月 發現已成白骨

2019-10-09 00:12

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48

土豪哥發監手戴佛珠 只需再關248天

2019-10-08 14:21

影／大甲廟會大亂鬥？警方查出口角衝突打架 2人法辦

2019-10-08 14:05

高醫休學生埋伏停車場打人 2學生受傷

2019-10-08 13:19

曾打傷賴香伶被判刑 李明彥再到勞動局摔酒瓶

2019-10-08 12:12

獨／連千毅引警大掃黑 槍沒地方藏只好拆解雙Ｂ

2019-10-08 11:51

U值媒／日本與台灣的長照差別，多少人能「享受」居家臨終關懷的幫助？

2019-10-08 11:38

8旬婦人差點遭騙50多萬 警費盡唇舌阻止

2019-10-08 11:32

和人妻到摩鐵嘿咻遭求償 還爆對方「同時有多名男友」

2019-10-08 11:04

「沒人敢抓我！」 囂張五條通大叔遭南警逮捕

2019-10-08 10:21

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

斷橋未爆彈？103橋需急修卻未修 交部未公開名單

2019-10-09 00:33

影／為何拆解1500公噸跨港大橋只封港一天 答案曝光

2019-10-08 22:17

橋梁檢測超好賺？黃國昌：第一次看到毛利率100%財報

2019-10-08 19:06

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

不爽叫醒一拳打傷長庚醫師 男子醫療暴力檢方起訴

2019-10-08 21:22

工輔法子法 綠委爭鬆綁「農地工廠恐變大」

2019-10-09 00:29

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

險！全台搶蓋「簽名橋」 鋼纜卻無法管

2019-10-08 23:55

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

閃狗導致4車連環撞？警調查根本沒有狗出現！

2019-10-08 21:29

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

國3汐止段7車連環撞 6人受傷送醫

2019-10-08 19:57

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57

半夜大雨 南方澳大橋拆除作業延遲3小時

2019-10-09 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top