高雄男遭丟包成白骨 3嫌承認毆打棄屍遭羈押

2019-10-09 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄驚傳年輕男子失蹤成白骨案，檢警專案小組經涉案人指認，前天在大寮區靠近鳳山水庫的荒郊發現只剩白骨的黃姓男子屍體，將丘姓、鄭姓、孫姓男子及劉姓女子依殺人罪嫌移送，檢方訊後聲押3名男子，高雄地院今上午開羈押庭，丘承認有毆打，孫、鄭則認共同遺棄屍體，不過3人供述不一，院方裁定羈押禁見。

據了解，死者約20幾歲黃姓男子疑似捲入毒品交易糾紛欠下數10萬元債務，今年5月遭人押走，先帶往汽車旅館談判，接著帶至彌陀區痛毆，還疑對他灌二級毒品，最後才把已重傷的黃，載到大寮、小港區交界，靠近鳳山水庫的山區路邊草叢丟包。

警方獲報黃姓男子失聯且恐遭不測，追查黃最後出現的地點，循線查獲相關涉案人士到案，深入詢問突破心防，才得知人已遭棄置，前天上午警方帶嫌犯重回現場指認，發現一具只剩白骨，現場還有一些衣物，確認黃遇害。

不過檢警相驗時，難從白骨得知黃姓男子生前是否遭施虐，或外力襲擊，將採證化驗、尋找相關跡證，並對照嫌犯供詞來還原過程。