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高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48聯合報 記者林伯驊／高雄報導

高雄醫學大學19歲林姓男學生今年7月在高雄文化中心內涼亭練習「火舞」，被8旬傅姓老翁驅離而爆肢體衝突，傅摔地受傷但不提告，警方便依社維法對林裁罰；不料他疑懷恨在心，相隔1個多月再到涼亭涉持電擊棒攻擊傅，更潑灑俗稱「化骨水」氫氟酸，導致傅身體大片燒灼傷送醫死亡；警上月循線逮人後，高雄地檢署依殺人罪起訴，全案審理中。

據了解，警方以傷害致死罪將林姓學生移送，檢方認為他應知道氫氟酸會讓人慢性中毒而導致血鈣過低死亡，是涉犯殺人罪嫌，不過林疑有情緒障礙、恐慌等患者，他犯案時可能受影響降低辨識能力，建請法院減刑。

檢方調查，林姓學生在今年7月7日上午近10點時，在高雄市立文化中心內涼亭練習火舞，當時也在場的80歲傅姓老翁見狀，認為火舞道具恐傷到其他民眾，要求移往別處，兩人因此發生拉扯出同，傅因此摔倒2次，後腦杓撞到地面流血。

警方獲報到場，老翁不願對林提告傷害，警於是依違反社維法「加暴行於人」送辦裁罰，法院裁定處罰鍰3000元。

林姓男子8月間收到裁定後疑相當不高興，便購買電擊棒，以及俗稱「蝕骨水」、「化骨水」的氫氟酸，8月21日上午11點30分再度前往，在文化中心靠近和平路的東側涼亭發現傅姓老翁，竟持電擊棒攻擊後腦杓，再用氫氟酸潑灑傅的頭、後腦杓、身體正前方等，隨即逃離現場。

身受重傷的傅姓老翁行走不到500公尺，倒臥在苓雅區和平一路邊的人行道，約11點47分民眾發現報案，傅送醫急救後，仍因身體百分之35的化學性燒灼傷而死亡。

警方重回現場訪查，經目擊者提供線索，上月5日持搜索票到林姓學生三民區住處逮人，扣得硫酸 1瓶、電擊棒、高雄醫學大學附設中和紀念醫院就醫紀錄5張，才得知他犯案時疑也潑到自己而就醫。

林姓男子到案後承認用電擊棒攻擊、潑灑化骨水攻擊，但也發現他有身障學生鑑定證明，無法排除受到情緒、行為等障礙影響。

高醫大上午證實林姓男子目前為該校學生，目前正常在學，表現穩定，涉案行為是在入學之前；林也是高關懷學生，入學後隨即啟動校內關懷輔導機制，且校方得知案件，立即成立多方位專案輔導小組（結合系主任、導師與學務處輔導組心理師及校安人員） 共同輔導諮商，在維護校園安全的前提下，協助提供林姓學生心理支持與輔導，期望能盡快適應大學生活，並勇於面對司法。

高雄醫學大學19歲林姓男學生涉嫌持電擊棒及潑灑化骨水，害傅姓老翁傷重不治。圖／翻...
高雄醫學大學19歲林姓男學生涉嫌持電擊棒及潑灑化骨水，害傅姓老翁傷重不治。圖／翻攝林姓學生臉書
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老翁殺人人行道

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