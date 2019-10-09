大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



大甲鎮瀾宮採購的線上光明燈設備案，金額為3000多萬元，疑爆發「假採購、真詐欺」，台中檢調昨兵分多路展開搜索傳訊，帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤父女及其他廠商等十餘人，訊後以涉嫌違反證券交易法等罪，檢察官命鄭銘坤以100萬交保，廠商趙男50萬交保，李男、謝女、鄭女各以20萬交保。

檢調指出，鄭銘坤除擔任大甲鎮瀾宮副董事長外，他還是某策劃展場公司的實際負責人，而他的女兒也是這家公司的股東、謝女則是這家公司的業務經理、李男是這家公司負責人；趙男則是配合廠商。

檢調查出，大甲鎮瀾宮於2016年間，採購線上光明燈設備案，金額為3000多萬元，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤找配合廠商，由配合廠商賣光明燈的硬體、軟體設備給中華電信，再由中華電信轉賣給鄭銘坤的公司，疑全是「假採購、假交易」。

檢察官林依成指揮調查員蒐證成熟後，昨指揮調查員兵分6路，在台中、新北地區，搜索鄭銘坤及相關廠商住處，查扣電腦及相關帳冊等資料。