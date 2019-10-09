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獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26聯合報 記者林伯驊邱奕能／即時報導

高雄黃姓男子今年5月疑捲入毒品交易糾紛，遭擄走後下落不明，警方陸續查獲相關人士，突破心防得知他被丟包高雄大寮、小港區交界的偏僻山區，前天上午前往現場指認，驚見竟已成為1具白骨。檢警採證確認身分，昨天將丘姓、鄭姓、孫姓男子及劉姓女子依殺人罪送辦，高雄地檢署訊後聲押3男，命令劉女交保10萬元，仍擴大追其他共犯。

警方發現黃姓男子時，屍體已明顯成為白骨，檢警初步相驗難以得知他生前如何是否受凌虐，或遭刀、槍等外力襲擊奪命，將採樣化驗、尋找其他犯案跡證，還原過程以釐清確切死因。

檢警查出，黃姓男子疑似替人購買毒品而欠下20多萬元債務，今年5月間在路上被一群人押到汽車旅館談判，再帶往彌陀區痛毆，過程中疑還灌二級毒品，最後眾人將已成重傷的他帶到大寮、小港區交界，靠近鳳山水庫的路邊草叢丟包。

據了解，黃姓男子失聯後親屬得知事情不單純，急得報案，警方從黃最後出現的地點展開調查，循線找到相關涉案人士，並深入詢問事發過程，才知悉人已遭丟包，將全案報請雄檢指揮偵辦。前天上午警方帶嫌犯重回現場指認，確認黃已遇害。

警方昨天將丘姓、鄭姓、孫姓男子，以及劉姓女子依犯殺人罪嫌移送雄檢，檢方訊後認定共犯殺人罪嫌，有串滅證、逃亡之虞，將丘、鄭、孫姓3人聲請羈押，並命劉女以10萬元交保；檢警懷疑仍有其他共犯在逃，將擴大追查，並深入釐清案情。

高雄黃姓男子今年5月疑似捲入毒品交易糾紛，警方前天經指認到大寮、小港區交界的偏僻...
高雄黃姓男子今年5月疑似捲入毒品交易糾紛，警方前天經指認到大寮、小港區交界的偏僻山區，發現他已成一具白骨。圖／翻攝GOOGLE MAP
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