影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東報導



屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，仍無下文；失蹤者之一的28歲大陸籍邱啟凡，是「學霸」級工業工程師，2年前迷上潛水，邱父曾陪著愛子飛到多個國家潛水，父子倆平日工作忙碌，這次趁著大陸十一長假安排包括墾丁潛水在內的5天自由行，邱父自責說：「之前都會跟著兒子搭船出海，這次沒跟，竟發生失蹤意外」；事發隔天從上海趕抵墾丁的邱母說：「到在還感覺是在作夢，希望不要醒來！」

邱父說，兒子上海交通大學畢業後，拿到美國哥倫比亞大學機械研究所碩士，現在法國施耐得電器上海分公司擔任工業設計師，讓他驕傲的是，兒子不僅課業不讓父母操心，貼心且孝順，學生時期也展現音樂和足球才華，曾是上海交大足球校隊和管弦樂團，返國後被法國施耐得電器公司挖角，創下1年內加3次薪的紀錄。

他說，兒子個性開朗又喜歡戶外活動，2年前迷上潛水，在菲律賓取得初級潛水證照，父子倆的關係像哥兒們，他曾半開玩笑地問兒子，「為什麼會迷上危險的潛水運動」，兒子卻笑回：「老爸，你懂不懂機率，潛水出事的機率甚至遠低於車禍，放心，確實做好安全防範措施，就不怕了」，他無言以對，現在回想這段父子對話，心會痛。