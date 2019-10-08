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影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56聯合報 記者潘欣中／屏東報導

屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，仍無下文；失蹤者之一的28歲大陸籍邱啟凡，是「學霸」級工業工程師，2年前迷上潛水，邱父曾陪著愛子飛到多個國家潛水，父子倆平日工作忙碌，這次趁著大陸十一長假安排包括墾丁潛水在內的5天自由行，邱父自責說：「之前都會跟著兒子搭船出海，這次沒跟，竟發生失蹤意外」；事發隔天從上海趕抵墾丁的邱母說：「到在還感覺是在作夢，希望不要醒來！」

邱父說，兒子上海交通大學畢業後，拿到美國哥倫比亞大學機械研究所碩士，現在法國施耐得電器上海分公司擔任工業設計師，讓他驕傲的是，兒子不僅課業不讓父母操心，貼心且孝順，學生時期也展現音樂和足球才華，曾是上海交大足球校隊和管弦樂團，返國後被法國施耐得電器公司挖角，創下1年內加3次薪的紀錄。

他說，兒子個性開朗又喜歡戶外活動，2年前迷上潛水，在菲律賓取得初級潛水證照，父子倆的關係像哥兒們，他曾半開玩笑地問兒子，「為什麼會迷上危險的潛水運動」，兒子卻笑回：「老爸，你懂不懂機率，潛水出事的機率甚至遠低於車禍，放心，確實做好安全防範措施，就不怕了」，他無言以對，現在回想這段父子對話，心會痛。

愛子失蹤後，邱父連續5天投入搜尋工作，並和另位失蹤的64歲台籍黃程凣家屬祭出各50萬元酬謝金，增加尋獲的一線機會；今天第6天，海巡及威鯨救難協會志工仍持續投入搜尋，他再向所有參與搜尋的人員致謝，也希望檢方查明事故發生當時的真相，給家屬一個交代，「不能讓兒子不明不白的失蹤」，目前除了當晚獲救的教練楊政佳和船長說詞，呼籲岸邊的目擊者出面向海巡隊說明，釐清事實真相。

屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，海巡及威鯨救難協會志工...
屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，海巡及威鯨救難協會志工/仍持續投入搜尋，仍無下文。記者潘欣中／翻攝
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本月2日在墾丁貓鼻頭潛水失蹤的2名潛客，到今天仍未尋獲，教練楊政佳在水中拍下2人...
本月2日在墾丁貓鼻頭潛水失蹤的2名潛客，到今天仍未尋獲，教練楊政佳在水中拍下2人下水前的最後身影。圖／家屬提供
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失蹤者之一的28歲大陸籍邱啟凡，父母親今天再向所有參與搜尋的人員致謝，也希望檢方...
失蹤者之一的28歲大陸籍邱啟凡，父母親今天再向所有參與搜尋的人員致謝，也希望檢方查明事故發生當時的真相，給家屬一個交代，「不能讓兒子不明不白的失蹤」。記者潘欣中／攝影
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屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，海巡及威鯨救難協會志工...
屏東墾丁貓鼻頭2名船潛潛水客失蹤案，2日發生迄今已經6天，海巡及威鯨救難協會志工仍持續投入搜尋，仍無下文。記者潘欣中／翻攝
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失蹤上海墾丁

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