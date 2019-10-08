演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



曾入圍金馬獎、金鐘獎的本土劇演員高盟傑，今年5月間吸食安非他命，被判刑3月，最近疑因缺錢，轉而販賣一、二級毒品，又於8月1日與另名同夥落網，檢察官聲押兩人獲准，本案尚有其他共犯在逃，全案由檢警擴大偵辦中。

本土劇男星高盟傑曾演出「甘味人生」等戲劇，因演技精湛，曾入圍金馬獎、金鐘獎等，劇中演是勵志角色，沒想到在現實生活中卻吸毒，甚至疑因欠債務而墮入販毒角色，實是一大諷刺。今年5月間吸食安非他命剛被判刑，又犯下販毒重罪。

判決書指出，高盟傑（38歲）於今年5月1日晚間，在台中市潭子區崇德路與潭富路交岔路口，因搭乘不知情劉姓友人的自小客車違規停車，為警盤查。

高盟傑見狀，將他吸食安非命的玻璃球吸食器，丟在副駕駛座腳踏墊上，為警當場查扣，員警採售高的尿液送驗，驗出呈甲安非他命陽性反應。高盟傑坦承在台中市民生路住處吸食安非他命。台中地院依違反毒品危害防制條例罪將他判刑3月，得易科罰金。

未料，高盟傑前案未了，後案又再犯，這次犯的「更大條」，涉嫌販賣一、二級毒品給不特定人，8月1日與另名共犯在在台中區落網，檢方以他涉販毒罪嫌重大，向台中地院聲請羈押高嫌等2人，法官認有串證、逃亡之虞，裁定兩人羈押。