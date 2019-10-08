獨／連千毅引警大掃黑 槍沒地方藏只好拆解雙Ｂ

2019-10-08 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



蘇姓男藥頭平日在新竹郊區兜售毒品，每天出門都帶槍防身，只要和人起爭執，就嗆聲要對方「吃子彈」，不料高雄近期爆發直播主「連千毅之亂」，全台警方特別針對槍毒大掃蕩，為躲避追緝，蘇只好將自有的雙Ｂ轎車拆解，把改造手槍藏於副駕駛座置物櫃背後，槍剛藏好就遇上查緝警方，認為天氣陰涼蘇卻滿頭大汗很可疑，直接找來修車技師把車拆到剩車架，果然起獲槍彈。

經查，蘇男有槍砲、毒品前科，平時擔任二手車商業務，因交友複雜染上毒癮，他起初當心遭其他毒蟲欺負，進而購槍防身，之後擔任藥腳時嚐到販毒甜頭，所幸自己當起藥頭，架起網絡在新竹郊區向各毒蟲兜售毒品，且行為越來越狂妄，販毒過程中只要和人起爭執，蘇就恐嚇要對方「吃子彈」。

先前高雄街頭因「連千毅之亂」鬧的滿城風雨，導致警方形象重創，加上明年初大選將至，為防止有心人士擾亂治安，全台警方特別規劃肅槍、掃毒專案勤務，新竹警方除針對轄內有幫派背景的直播主進行清查，也積極佈線查緝槍毒，由於蘇在郊區的張狂行為，讓不少人敢怒不敢言，憤而向警方檢舉。

警方掌握情資，月初循線持搜索票前往蘇男位於郊區的租屋處查緝，蘇見警上門也不慌張，態度異常配合，警方在蘇男的雙Ｂ轎車翻箱倒櫃卻無所獲，本來想放棄，但一名承辦員警卻發現，當天天氣陰涼，蘇卻打赤膊還滿身汗，直覺有異，索性找來熟識的修車技師將車成車架，果然在副駕駛座置物櫃背後找到一把改造手槍與數發子彈，還在車輛周邊找到微量海洛因。