8旬婦人差點遭騙50多萬 警費盡唇舌阻止

2019-10-08 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／報導



中壢分局員警於昨日下午1點多接獲銀行通報，一名婦人疑似遭詐騙，警方趕至現場向婦人說服婦人遭到詐騙，但婦人仍不信，警方費盡一番唇舌後，婦人才願意和員警一同返回派出所向相關單位求證，婦人此時才警覺差點被騙走50多萬。

中壢警分局中福所警員張志遠、楊文宇表示，疑似受詐者是一名80歲黎姓婦人。昨日下午1點多接獲銀行行員通報有一名婦人神情緊張，臨櫃欲將其帳戶內全數存款領出，行為舉止疑似遭受詐騙。

警方表示，黎婦上午於家中接到詐騙電話，電話中歹徒自稱為警察，稱其涉及刑案積欠中華電信通話費新臺幣1萬7千元，需協助監管帳戶現金，故要求黎婦將帳戶內現金領出，並切勿向行員說明用途，黎婦遂至銀行臨櫃欲領取新臺幣52萬元。

起初黎婦不相信警方說明，堅信電話那頭不是詐騙，因為在電話中還有跟110通話報案，絕對不會是詐騙。警方對此說明，這是非常典型的詐騙手法，詐騙集團經由多人分工，先隨機播打電話至民眾家中，以檢調、電信局等假身分施行詐術，當民眾上鉤時，再佯稱請民眾直接於電話中撥號110，由扮演假警察的集團成員再度施行詐術，並要求被害人立即處置，否則將危及銀行存款，情急之下被害人多身陷其中而難以自覺。