「沒人敢抓我！」 囂張五條通大叔遭南警逮捕
吳姓男子毒品通緝犯，今年5月起遭台南地檢署等5個單位發布通緝，前天在安南區同安路騎機車未戴安全帽遭市警三分局員警攔查查獲，他雖坦承遭多單位通緝，卻表示自己生重病，大聲說「沒人敢抓我！」，安南派出所警員將他上銬帶返所，警詢後解送南檢歸案。
安南派出所警員陳信宏、陳柏銓在同安路上取締交通違規時，攔查到一名神色慌張、形跡可疑且未戴安全帽的中年男子，經以警用小電腦查詢後，吳男（46歲）居然先後遭台南地檢署、台南地院、雲林地檢署、桃園地檢署、桃園地院等單位通緝，要上銬帶回偵辦，吳嫌現場卻大聲說「沒人敢抓我！」，經深入瞭解，原來是吳已罹患重病，不僅有敗血症，脊椎也受傷待開刀醫治，一直進出醫院多次。
吳嫌自稱醫生告知他，一場小感冒可能就會馬上見閻王，並希望警方別逮捕他，讓他能安度餘生，警方未同意他的要求，依規定仍須解送歸案。
據了解，吳嫌因罹患重病，多次進出醫院，並因毒品案被判刑1年確定未到案執行，為躲避追緝，便經常告知鄰居或朋友如警方來找，均稱有敗血症且病危住院，讓警方難以強勢逮捕，被逮當日他出門買早餐，但因天氣炎熱未戴安全帽遭員警攔查。警方訊問後將他依毒品、槍砲、誣告等罪嫌，解送移送台南地檢署歸案。
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