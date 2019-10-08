「沒人敢抓我！」 囂張五條通大叔遭南警逮捕

2019-10-08 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



吳姓男子毒品通緝犯，今年5月起遭台南地檢署等5個單位發布通緝，前天在安南區同安路騎機車未戴安全帽遭市警三分局員警攔查查獲，他雖坦承遭多單位通緝，卻表示自己生重病，大聲說「沒人敢抓我！」，安南派出所警員將他上銬帶返所，警詢後解送南檢歸案。

安南派出所警員陳信宏、陳柏銓在同安路上取締交通違規時，攔查到一名神色慌張、形跡可疑且未戴安全帽的中年男子，經以警用小電腦查詢後，吳男（46歲）居然先後遭台南地檢署、台南地院、雲林地檢署、桃園地檢署、桃園地院等單位通緝，要上銬帶回偵辦，吳嫌現場卻大聲說「沒人敢抓我！」，經深入瞭解，原來是吳已罹患重病，不僅有敗血症，脊椎也受傷待開刀醫治，一直進出醫院多次。

吳嫌自稱醫生告知他，一場小感冒可能就會馬上見閻王，並希望警方別逮捕他，讓他能安度餘生，警方未同意他的要求，依規定仍須解送歸案。