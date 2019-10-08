影／詐團化身美國正妹 佯稱繼承遺產要騙純情男匯款

2019-10-08 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



台中市王姓男子上月初到西屯區某銀行準備匯款，被行員察覺有異，認為王遭歹徒詐騙，通報警方到場，才知歹徒在網路上盜用美國女子相片，向王謊稱有一筆百萬美元的遺產可繼承，但需有人繳納銀行開戶金，要王匯款6萬元台幣，王不疑有他，前往銀行匯款，經警方耐心解釋後，王才打消匯款念頭。台中市第六警分局表示，近來詐騙猖獗，今以案例宣導，呼籲市民遇到類似狀況，先向警方查證，以免上當。

台中市第六警分局永福所表示，上月9日上午11時許接獲行員通報，王姓男子（48歲）疑遭詐騙，警方到場瞭解，王在8月間從網路instagram認識暱稱為pretty damsel的美國籍女子，兩人交談後，該女子以英文honey（英譯：甜心）稱呼王，王以為遇到真愛，女子後來謊稱繼承一筆160萬美元（約4800萬台幣）的遺產，要王協助匯款幫忙繳納銀行開戶金。

王為解女子急需，ㄧ時不察前往銀行要匯出美金2200元 (約台幣6.6萬元）到指定國外戶頭，警方多次溝通並告知這是很常見的詐騙手法，提供多起案例說明，並告知該帳戶已遭通報警示，王才恍然大悟並直呼好險，幸好銀行行員及員警細心協助才得以保住財產。