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「土豪哥」朱家龍發監 手戴佛珠準時報到

2019-10-08 09:58聯合報 記者賴佩璇／台北報導

土豪哥」朱家龍3年前在Ｗ飯店開毒趴，在場郭姓女模吸毒過量暴斃，最高法院判處朱2年10月定讞，朱家龍扣除他先前被羈押的天數，只需再關248天，明年6月13日就可出監。台北地檢署今上午10點傳喚朱、蔡逸學、洪聖晏報到發監，土豪哥今穿著襯衫，手腕上掛著一串佛珠，準時到北檢執行科。

一、二審判朱10年徒刑，高院更一審認定郭女在毒趴前已長期施用毒品，難以認定朱等人提供毒品和郭女的死有因果關係，改依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，最高法院上月4日判決全案定讞。

朱已羈押785天，剩餘8個月刑期仍得入獄。刑事訴訟法近期修法，判刑定讞後，檢方得逕行拘提。另外，蔡逸學、洪聖晏各判2年6月徒刑定讞。

朱家龍等3人於2016年12月3日起，多日在Ｗ飯店開趴，提供含有禁藥的軟糖、梅片、咖啡包給參加派對的人施用。郭女因多天混和施用毒品，出現神智不清症狀，送醫急救仍身亡。

更一審認為，依法醫研究所鑑定報告，郭女體內的甲氧基安非他命ＰＭＡ濃度超標數倍，是造成郭女死亡主因，郭女6公分頭髮均驗出ＰＭＡ，顯示案發前4個月內持續施用。此外，朱及其餘轉讓毒品者的尿液、頭髮中，均未驗出PMA，因此無法認定朱等人提供給郭女的毒品中含有ＰＭＡ成分。若郭女沒有自行施用ＰＭＡ，在飯店內吸食朱等人轉讓的毒品，不會發生死亡結果。

W飯店女模吸毒暴斃案，遭最高法院判刑2年10個月的「土豪哥」朱家龍（中）上午前往...
W飯店女模吸毒暴斃案，遭最高法院判刑2年10個月的「土豪哥」朱家龍（中）上午前往北檢執行署報到，準備發監執行。記者陳正興／攝影
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W飯店女模吸毒暴斃案，遭最高法院判刑2年10個月的「土豪哥」朱家龍（中）上午前往...
W飯店女模吸毒暴斃案，遭最高法院判刑2年10個月的「土豪哥」朱家龍（中）上午前往北檢執行署報到，準備發監執行。記者陳正興／攝影
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毒品土豪毒趴

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