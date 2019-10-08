「土豪哥」朱家龍發監 手戴佛珠準時報到

2019-10-08 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



「土豪哥」朱家龍3年前在Ｗ飯店開毒趴，在場郭姓女模吸毒過量暴斃，最高法院判處朱2年10月定讞，朱家龍扣除他先前被羈押的天數，只需再關248天，明年6月13日就可出監。台北地檢署今上午10點傳喚朱、蔡逸學、洪聖晏報到發監，土豪哥今穿著襯衫，手腕上掛著一串佛珠，準時到北檢執行科。

一、二審判朱10年徒刑，高院更一審認定郭女在毒趴前已長期施用毒品，難以認定朱等人提供毒品和郭女的死有因果關係，改依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，最高法院上月4日判決全案定讞。

朱已羈押785天，剩餘8個月刑期仍得入獄。刑事訴訟法近期修法，判刑定讞後，檢方得逕行拘提。另外，蔡逸學、洪聖晏各判2年6月徒刑定讞。

朱家龍等3人於2016年12月3日起，多日在Ｗ飯店開趴，提供含有禁藥的軟糖、梅片、咖啡包給參加派對的人施用。郭女因多天混和施用毒品，出現神智不清症狀，送醫急救仍身亡。